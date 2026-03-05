DESABAFOU

Influenciador Junior Caldeirão diz ter sido vítima de golpe de amigo: 'Fui roubado e estou devendo mais de R$ 600 mil ao banco'

Criador de conteúdo afirmou que o responsável pelas finanças de sua empresa, amigo desde a adolescência, teria feito compras e movimentações sem autorização

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de março de 2026 às 10:25

Junior Caldeirão Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador digital Junior Caldeirão, que soma mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais, entre Instagram e TikTok, fez um longo desabafo e afirmou ter sido vítima de um desvio de dinheiro cometido por um amigo de longa data que trabalhava com ele. Em vídeos publicados na quarta-feira (4), o criador de conteúdo contou que a situação acabou gerando um prejuízo de mais de R$ 600 mil de dívidas bancárias.

Junior disse que decidiu tornar o caso público após descobrir movimentações financeiras que não reconhecia. "Fui roubado e estou devendo mais de R$ 600 mil ao banco. Gente, eu não queria vir aqui falar conversar sobre isso. Só de falar eu fico mal, tá? Essa, de fato, eu não esperava".

Segundo ele, o responsável pelas irregularidades era um amigo que conhece desde a adolescência e que havia sido contratado para cuidar da área financeira de sua empresa. O influenciador explicou que confiava na pessoa e que, ao longo dos anos, chegou a ajudá-la financeiramente, inclusive com moradia.

"Para quem não sabe, a gente tinha um amigo, que vocês conhecem, a quem eu dei uma casa, dei tudo, porque eu conheço ele desde os meus 15 anos de idade. Esse amigo eu coloquei para trabalhar comigo e ele trabalhava na parte do financeiro", continuou.

De acordo com o relato, a função do funcionário era organizar e registrar os pagamentos da empresa, que movimenta valores frequentes por causa das atividades comerciais e também de ações de doação promovidas por Junior. "Como eu tenho muito pagamento, muita demanda, eu tinha uma assessoria de doação, pela qual a gente fazia doações para muita gente. Então, a empresa movimentava valores sempre, então achei necessário ter uma assessoria de financeiro, né? Aí junto com minha contabilidade, ele trabalhava nessa parte de fazer os pagamentos. Então a única obrigação dele exclusiva era fazer os pagamentos, planilhar os pagamentos".

O problema começou a ser percebido quando a contabilidade identificou inconsistências nos registros. "E o que ele fez? Ele não planilhou pagamento nenhum e nisso foram saindo muitos valores da empresa, aos quais minha contadora, junto com o meu jurídico, viu que não batia. Como a pessoa era uma pessoa próxima a mim, além de estar trabalhando com uma parte muito delicada, a gente quer um lugar onde envolve dinheiro e a gente sabe que quando envolve uma empresa envolve dinheiro, não tem como você desviar sem que o resto da equipe descubra", falou.

"Então, foi uma coisa que toda a equipe soube, eu custei acreditar, mas quando vieram conversar comigo eu pedi para analisarem os fatos, né? Ver se de fato era isso mesmo e quando a gente analisar se tivesse provas suficientes, a gente ia confrontar a pessoa e iria demitir ela. O que é que acontece? Foi tudo verdade, tá, gente?", seguiu.

Junior contou que parte dos gastos foi feita usando seu cartão de crédito, que estava sem limite definido, algo que ele diz não saber que havia sido alterado. ""Meu cartão estava em R$ 190 mil de utilizado, sendo que eu nem sabia que eu tinha um cartão sem limite nenhum, porque no banco tem como você estabelecer um limite. Ele colocou sem limite, porque ele uma vez meu banco, meu cartão foi bloqueado, ele fez o quê? Pegou logo o outro e logou logo no meu celular. E o cartão era para ser usado com coisas comigo e para a empresa".

Entre as despesas identificadas estariam compras de alto valor e itens que, segundo o influenciador, não foram adquiridos para ele ou para a empresa.

"Tinha muitas coisas que não eram minhas: compra de iPhones 16 - sendo que eu nem tinha iPhone 16 - motos para os outros, um monte de coisa para os outros. Minha viagem para o Japão, é, eu parcelei porque eu não estava em condições mais de gastar e a pessoa sabia que eu não estava mais em condições de gastar. O que é que fez? Pegou meu cartão, esperou eu viajar para o Japão e se picou no Dia dos Namorados para um lugar chique que eu não fui nem com o Alessandro pelo fato de ser muito caro e tudo com o meu dinheiro".

O criador de conteúdo também afirmou que algumas movimentações podem ter ocorrido por meio de transferências para a conta do próprio funcionário. Isso porque, em determinadas ocasiões, ele enviava dinheiro para o assessor realizar pagamentos quando sua conta bancária enfrentava bloqueios temporários. "Aí eu tinha que fazer para contar dele para ele fazer os pagamentos, pagamento de funcionário, tudo. Então, essas coisas nesse meio tempo todo, ele veio tirando muito dinheiro de mim".

Além disso, Junior afirmou que o ex-funcionário teria usado seu dinheiro até para complementar a compra de uma casa. Segundo o influenciador, ele já havia presenteado o amigo com um apartamento anteriormente.

""Essa pessoa queria uma casa maior para caber mais gente dentro da casa, para comportar mais gente, porque a casa só vivia cheia. Aí eu falei: 'já te dei uma casa'. Casa que ele que escolheu, gente, eu deixei ele escolher, para vocês terem noção. Falei: 'Ó, se você quiser trocar, você pode, mas eu não vou te ajudar a comprar mais nada, fica a sua conta em risco, entendeu? Acabou'. E o que que essa pessoa fez? Essa pessoa arrumou outra casa no c* do mundo e eu praticamente tive que pagar. Porque, como eu falei, eu estava em tratamento para descobrir se eu tinha TDAH e aí ele colocou o valor da casa na minha conta física", disse.

Mesmo assim, ele afirma que acabou pagando a diferença do novo imóvel sem perceber no momento. ""Comprou uma casa nova, eu que tive que pagar, usou da minha falta de atenção para fazer eu pagar o valor da diferença da casa, porque a casa era mais cara que o apartamento que eu já tinha dado a ele. E depois de muito tempo que eu descobri que ele usou o meu dinheiro para pagar, porque ele disse que ia dar uma entrada e parcelar o resto".

Junior também disse que foi informado de que o imóvel teria placa solar instalada, algo que depois descobriu não ser verdade. "Aí disse que a casa veio com placa solar, depois a gente descobriu que era tudo mentira, que a casa não veio com placa solar. Colocou placa solar com dinheiro de quem? Com o meu dinheiro".

Segundo ele, após reunir provas das movimentações irregulares, o funcionário foi demitido por justa causa. O caso passou a ser tratado pelo departamento jurídico do influenciador, que buscou recuperar parte do valor.

"Reuni minha equipe porque saiu dinheiro da pessoa física [conta bancária] e muito da empresa. A gente não tem como saber qual foi o total que ele utilizou ou desviou. Porque fomos fazer as contas e como fomos ver, menina... Ele foi demitido, obviamente, assim que tivemos provas suficientes, por justa causa. E queríamos ressarcir o valor, óbvio, porque não sou idiota. Eu não vou entrar no mérito de outras coisas que aconteceram, porque não quero lembrar. Não tive mais nenhum contato com essa pessoa, quem resolveu foi meu corpo jurídico. E ele teve que ressarcir a maior parte do valor possível. E o banco, estou pagando até hoje".

Apesar do prejuízo, Junior disse que conseguiu recuperar parte do dinheiro e que segue pagando a dívida bancária. Ele também afirmou que a situação aconteceu há alguns meses e que só decidiu falar sobre o assunto agora porque já está tentando reorganizar sua vida financeira.

"Graças a Deus, descobri a tempo de resolver e tenho condições para resolver o problema. Investi meu dinheiro e na minha educação. Para vocês não pensarem que estou desolado. Estou resolvendo tudo. Essa apunhalada pelas costas, que venho passando do meio do ano passado para cá, está me ensinando muito. Não quero que vocês fiquem preocupados, até porque essa história já tem 7 meses. E só estou vindo contar agora porque só conto quando já estou resolvendo", falou.