Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Cigana Milena': casal é preso por golpe de extorsão espiritual de R$ 400 mil contra família

Suspeita se apresentava como vidente nas redes sociais e simulou incorporação

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de março de 2026 às 09:42

Casal foi preso por golpe de cigana
Casal foi preso por golpe de cigana Crédito: Reprodução

Um casal suspeito de aplicar golpes e praticar extorsão espiritual em diferentes estados do país foi preso em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. A dupla é investigada por coagir uma mãe e a filha a transferirem cerca de R$ 405 mil durante um encontro em um hotel em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro. As informações são do g1.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram identificados como Orlando Gaichi e Emilia Ianovich. Nas redes sociais, a mulher se apresentava como vidente e utilizava o nome “Cigana Milena” para atrair vítimas interessadas em consultas espirituais. As investigações indicam que Emilia utilizava perfis com identidade falsa para marcar atendimentos e aplicar golpes semelhantes em diferentes regiões do país. O encontro com as vítimas ocorreu na última quinta-feira (26), após contato iniciado pela internet.

Casal foi preso por golpe de cigana

Casal foi preso por golpe de cigana por Reprodução
Casal foi preso por golpe de cigana por Reprodução
Casal foi preso por golpe de cigana por Reprodução
Casal foi preso por golpe de cigana por Reprodução
1 de 4
Casal foi preso por golpe de cigana por Reprodução

Durante a consulta, realizada em um quarto de hotel, a suspeita teria simulado a incorporação de uma entidade espiritual e passado a intimidar mãe e filha com ameaças de morte e de doenças graves. Sob pressão, as duas realizaram transferências bancárias de alto valor para contas ligadas ao casal.

"Eles levantaram a situação patrimonial, com um comparsa que tem acesso a esses dados, viram que eram pessoas de posse, com saldo bancário. E durante a 'consulta', em que Emilia se passou por uma vidente, mencionou que sabia o saldo da pessoa e que para ela ter as bênçãos do trabalho que ia ser feito teria que transferir todo esse valor. Aí foram feitas duas transferências. Constatada a fraude, fizemos contato com o banco e foi possível bloquear essa quantia", disse o delegado responsável pelo caso.

Após perceberem que haviam sido vítimas de um golpe, mãe e filha procuraram a 151ª Delegacia de Polícia para registrar ocorrência. A partir da denúncia, os investigadores iniciaram diligências e conseguiram bloquear o valor transferido com apoio da instituição bancária.

"No dia seguinte, eles seguiram fazendo contato e pressionando a vítima para retirar essa restrição do bloqueio. Quando a vítima nos acionou novamente, levantamos que estariam em Osasco, nas proximidades de uma agência bancária e, com a ajuda da polícia de Osasco, eles foram localizados e presos", explicou.

Imagens de câmeras de segurança do hotel ajudaram na identificação dos suspeitos, e o reconhecimento formal foi realizado com apoio de policiais civis de São Paulo.

A Justiça decretou a prisão temporária do casal em menos de 24 horas após o registro do crime. A dupla foi localizada e presa na sexta-feira (27) dentro de uma cafeteria em Osasco, com apoio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) da cidade.

Segundo a polícia, as apurações indicaram ainda que, após o golpe, Emilia tentou sacar parte do dinheiro em uma agência bancária do município paulista. O caso segue em investigação para identificar possíveis outras vítimas do esquema.

Leia mais

Imagem - ‘Não sou eu’: jovem é ameaçado após ser confundido por ter nome parecido com acusado de estupro coletivo

‘Não sou eu’: jovem é ameaçado após ser confundido por ter nome parecido com acusado de estupro coletivo

Imagem - Foragido por estupro coletivo contra adolescente de 17 anos é jogador de futebol de time carioca

Foragido por estupro coletivo contra adolescente de 17 anos é jogador de futebol de time carioca

Imagem - Emboscada: adolescente vítima de estupro coletivo achou que ia para encontro romântico

Emboscada: adolescente vítima de estupro coletivo achou que ia para encontro romântico

Tags:

Casal Preso Golpe de Cigana

Mais recentes

Imagem - Homem quebra cancela e agride funcionário de estacionamento por demora para sair de boate

Homem quebra cancela e agride funcionário de estacionamento por demora para sair de boate
Imagem - Ex-funcionário quebra carros e atropela dono de oficina após briga por pagamento

Ex-funcionário quebra carros e atropela dono de oficina após briga por pagamento
Imagem - Quando começa a declaração do Imposto de Renda de 2026? Veja prazos para declarar

Quando começa a declaração do Imposto de Renda de 2026? Veja prazos para declarar

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 30 mil
01

Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 30 mil

Imagem - Emboscada: adolescente vítima de estupro coletivo achou que ia para encontro romântico
02

Emboscada: adolescente vítima de estupro coletivo achou que ia para encontro romântico

Imagem - Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde
03

Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde

Imagem - Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)
04

Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)