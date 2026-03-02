CRIME

'Cigana Milena': casal é preso por golpe de extorsão espiritual de R$ 400 mil contra família

Suspeita se apresentava como vidente nas redes sociais e simulou incorporação

Wendel de Novais

Publicado em 2 de março de 2026 às 09:42

Casal foi preso por golpe de cigana Crédito: Reprodução

Um casal suspeito de aplicar golpes e praticar extorsão espiritual em diferentes estados do país foi preso em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. A dupla é investigada por coagir uma mãe e a filha a transferirem cerca de R$ 405 mil durante um encontro em um hotel em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro. As informações são do g1.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram identificados como Orlando Gaichi e Emilia Ianovich. Nas redes sociais, a mulher se apresentava como vidente e utilizava o nome “Cigana Milena” para atrair vítimas interessadas em consultas espirituais. As investigações indicam que Emilia utilizava perfis com identidade falsa para marcar atendimentos e aplicar golpes semelhantes em diferentes regiões do país. O encontro com as vítimas ocorreu na última quinta-feira (26), após contato iniciado pela internet.

Durante a consulta, realizada em um quarto de hotel, a suspeita teria simulado a incorporação de uma entidade espiritual e passado a intimidar mãe e filha com ameaças de morte e de doenças graves. Sob pressão, as duas realizaram transferências bancárias de alto valor para contas ligadas ao casal.

"Eles levantaram a situação patrimonial, com um comparsa que tem acesso a esses dados, viram que eram pessoas de posse, com saldo bancário. E durante a 'consulta', em que Emilia se passou por uma vidente, mencionou que sabia o saldo da pessoa e que para ela ter as bênçãos do trabalho que ia ser feito teria que transferir todo esse valor. Aí foram feitas duas transferências. Constatada a fraude, fizemos contato com o banco e foi possível bloquear essa quantia", disse o delegado responsável pelo caso.

Após perceberem que haviam sido vítimas de um golpe, mãe e filha procuraram a 151ª Delegacia de Polícia para registrar ocorrência. A partir da denúncia, os investigadores iniciaram diligências e conseguiram bloquear o valor transferido com apoio da instituição bancária.

"No dia seguinte, eles seguiram fazendo contato e pressionando a vítima para retirar essa restrição do bloqueio. Quando a vítima nos acionou novamente, levantamos que estariam em Osasco, nas proximidades de uma agência bancária e, com a ajuda da polícia de Osasco, eles foram localizados e presos", explicou.

Imagens de câmeras de segurança do hotel ajudaram na identificação dos suspeitos, e o reconhecimento formal foi realizado com apoio de policiais civis de São Paulo.

A Justiça decretou a prisão temporária do casal em menos de 24 horas após o registro do crime. A dupla foi localizada e presa na sexta-feira (27) dentro de uma cafeteria em Osasco, com apoio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) da cidade.