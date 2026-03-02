Acesse sua conta
‘Não sou eu’: jovem é ameaçado após ser confundido por ter nome parecido com acusado de estupro coletivo

João Gabriel Bertho, 21 anos, tem nome quase igual a um dos foragidos

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de março de 2026 às 09:07

João Gabriel Bertho, de 21 anos, está sendo confundido com acusado estupro (à direita) Crédito: Reprodução

Um jovem ex-atleta de remo passou a receber ameaças nas redes sociais após ser confundido com um acusado de estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos, no Rio de Janeiro. João Gabriel Bertho, 21 anos, tem o nome muito parecido com o jogador de futebol João Gabriel Xavier Bertho,19, que é procurado pela polícia. Ao g1, a família do jovem contou os momentos de medo por conta da confusão.

A semelhança entre os nomes, somada ao fato de os dois viverem no mesmo bairro, acabou induzindo as pessoas ao erro. Com a repercussão do crime nas redes sociais, imagens do ex-atleta começaram a ser compartilhadas por usuários que acreditavam se tratar do suspeito do crime, o que desencadeou ameaças e ataques virtuais.

A mãe do jovem, Melissa Salgado, relatou que a família vive dias de medo desde que a confusão começou a se espalhar na internet. "Estamos vivendo momentos de terror e ameaças até agora. Tivemos que colocar fotos grandes do meu filho para que as pessoas pudessem ver que é diferente do outro menino. São idades diferentes também", revelou ao g1.

Segundo ela, o fato de a família ser conhecida em Copacabana ajudou a conter parte das acusações, mas ainda assim foi necessário mudar a rotina para evitar possíveis agressões. "Meu filho saiu da Copacabana, eu também saí do bairro. Agora, estamos nessa campanha pela internet para que parem de compartilhar e limpar essa bagunça. Meu filho está com medo pela vida dele e pela minha também. Queremos que meu filho não seja vítima e que culpados sejam presos", acrescentou.

Diante da situação, os familiares procuraram a 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana) para informar às autoridades sobre a coincidência entre os nomes e registrar a ocorrência.

O crime

A adolescente de 17 anos foi atraída para uma emboscada. De acordo com a investigação, um dos suspeitos – um menor que está sendo procurado – teria convidado a vítima para um encontro romântico e combinado de encontrá-la em um apartamento do condomínio onde o crime aconteceu. As informações são do g1.

A vítima e o menor que a atraiu para a cena do crime estudam na mesma escola e já foram namorados antes. Quando eles estavam tendo uma relação dentro do quarto, os quatro acusados, que já são considerados réus, entraram e praticaram o crime. Os outros três acusados foram identificados como Bruno Felipe dos Santos Allegretti, Vitor Hugo Oliveira Simonin, ambos de 18 anos, e Matheus Veríssimo Zoel Martins, 19.

Os acusados do crime foram identificados pela polícia

De acordo com a polícia, o apartamento onde o crime aconteceu pertence ao pai de Vitor Hugo Oliveira Simonin, e estava vazio, porque é utilizado apenas para aluguel por temporada. Câmeras de segurança do prédio registraram a chegada dos jovens ao apartamento e, uma hora depois, a saída deles do condomínio. Após o crime, a adolescente procurou a 12ª DP para registrar a ocorrência.

"Ela chegou à delegacia muito abalada emocionalmente e com algumas lesões aparentes nas costas, nos glúteos e na vagina. Além disso, apresentava sangramentos, o que comprovava que o crime havia acabado de acontecer. Por isso, até tentamos fazer a prisão em flagrante, indo até o local, mas não tinha mais ninguém no apartamento", informou o delegado, em entrevista ao jornal O Globo.

Jovem Confusão Procurados Estupro Coletivo

