Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caseiro é suspeito de matar mulher com golpes de facas em fazenda na Bahia

O marido da vítima também foi atacado e socorrido para unidade de saúde

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de março de 2026 às 15:30

Polícia Civil atua em operação
Polícia Civil investiga o caso  Crédito: Divulgação/SSP

Uma mulher de 45 anos, identificada como Eliane Matos Santana Pedreira, foi morta com golpes de faca e teve o corpo encontrado em propriedade rural localizada no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, na Bahia. O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (2). O marido da vítima, de 72 anos, também foi ferido e socorrido para uma unidade de saúde. 

O principal suspeito do crime é o caseiro da propriedade. Segundo informações da Polícia Civil, o agressor fugiu levando o veículo do casal, após o crime. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana).

A Polícia Militar confirmou que militares da 65º Companhia Independente foram acionados para a ocorrência. No local do crime, encontraram o corpo de Eliane Matos e seu companheiro, Valter, que tinha lesões aparentes no corpo. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana. 

Leia mais

Imagem - Mulher é presa por atear fogo no marido após ser agredida e ameaçada

Mulher é presa por atear fogo no marido após ser agredida e ameaçada

Imagem - Homem é preso por matar ex-esposa em motel durante briga por divisão de bens

Homem é preso por matar ex-esposa em motel durante briga por divisão de bens

Imagem - Homem quebra cancela e agride funcionário de estacionamento por demora para sair de boate

Homem quebra cancela e agride funcionário de estacionamento por demora para sair de boate

Conforme relato do marido à polícia, o casal estava dormindo quando foi surpreendido. Ele afirmou que teve um desentendimento recente com o caseiro da empresa, de 36 anos, contratado há cerca de quatro meses. As informações foram divulgadas pela TV Bahia. Ainda segundo a apuração, o funcionário havia feito empréstimos sucessivos e estaria utilizando o dinheiro para jogos de azar.

Mais recentes

Imagem - Vídeo: Com fortes chuvas, moradora atravessa rio em retroescavadeira para não perder tratamento de saúde na Bahia

Vídeo: Com fortes chuvas, moradora atravessa rio em retroescavadeira para não perder tratamento de saúde na Bahia
Imagem - Após 11 anos fechado, antigo Centro de Convenções tem novo prazo para ser vendido

Após 11 anos fechado, antigo Centro de Convenções tem novo prazo para ser vendido
Imagem - Faculdade de Salvador oferece atendimentos gratuitos de fisioterapia; saiba como participar

Faculdade de Salvador oferece atendimentos gratuitos de fisioterapia; saiba como participar

MAIS LIDAS

Imagem - 13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio
01

13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio

Imagem - Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil
02

Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil

Imagem - A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente
03

A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
04

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil