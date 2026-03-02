Caseiro é suspeito de matar mulher com golpes de facas em fazenda na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 2 de março de 2026 às 15:30
Uma mulher de 45 anos, identificada como Eliane Matos Santana Pedreira, foi morta com golpes de faca e teve o corpo encontrado em propriedade rural localizada no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, na Bahia. O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (2). O marido da vítima, de 72 anos, também foi ferido e socorrido para uma unidade de saúde.
O principal suspeito do crime é o caseiro da propriedade. Segundo informações da Polícia Civil, o agressor fugiu levando o veículo do casal, após o crime. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana).
A Polícia Militar confirmou que militares da 65º Companhia Independente foram acionados para a ocorrência. No local do crime, encontraram o corpo de Eliane Matos e seu companheiro, Valter, que tinha lesões aparentes no corpo. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana.
Conforme relato do marido à polícia, o casal estava dormindo quando foi surpreendido. Ele afirmou que teve um desentendimento recente com o caseiro da empresa, de 36 anos, contratado há cerca de quatro meses. As informações foram divulgadas pela TV Bahia. Ainda segundo a apuração, o funcionário havia feito empréstimos sucessivos e estaria utilizando o dinheiro para jogos de azar.