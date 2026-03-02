VIOLÊNCIA

Caseiro é suspeito de matar mulher com golpes de facas em fazenda na Bahia

O marido da vítima também foi atacado e socorrido para unidade de saúde

Maysa Polcri

Publicado em 2 de março de 2026 às 15:30

Polícia Civil investiga o caso Crédito: Divulgação/SSP

Uma mulher de 45 anos, identificada como Eliane Matos Santana Pedreira, foi morta com golpes de faca e teve o corpo encontrado em propriedade rural localizada no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, na Bahia. O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (2). O marido da vítima, de 72 anos, também foi ferido e socorrido para uma unidade de saúde.

O principal suspeito do crime é o caseiro da propriedade. Segundo informações da Polícia Civil, o agressor fugiu levando o veículo do casal, após o crime. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana).

A Polícia Militar confirmou que militares da 65º Companhia Independente foram acionados para a ocorrência. No local do crime, encontraram o corpo de Eliane Matos e seu companheiro, Valter, que tinha lesões aparentes no corpo. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana.