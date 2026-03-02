Acesse sua conta
Hospital Municipal de Salvador oferece 100 vagas para triagem de cirurgias gratuitas

Iniciativa integra ação para redução de fila e à ampliação da oferta de procedimentos na capital

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de março de 2026 às 17:05

Hospital Municipal de Salvador
Hospital Municipal de Salvador Crédito: Secom/PMS

O Hospital Municipal de Salvador (HMS) realiza, no próximo sábado (7), a partir das 7h, uma nova etapa de triagem para cirurgias eletivas, com 100 vagas. Entre os procedimentos estão colecistectomia por videolaparoscopia (vesícula), correção de hérnias (inguinal, umbilical e epigástrica), histerectomia (retirada do útero), retirada de lesões de pele com indicação de biópsia ou exérese e cirurgia para lipoma.

A iniciativa integra a estratégia da Prefeitura de intensificar as ações voltadas à redução da fila e à ampliação da oferta de procedimentos na rede municipal. A ação é voltada para adultos e terá atendimento por ordem de chegada.

Durante a triagem, os pacientes serão avaliados por equipes especializadas, que farão a indicação e o direcionamento para os procedimentos conforme critérios clínicos e protocolos da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A orientação é que os pacientes levem exames laboratoriais e de imagem já realizados, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética, para qualificar a avaliação e agilizar o encaminhamento. Embora não emergenciais, os procedimentos são fundamentais para prevenir a evolução de doenças, reduzir complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Serviço

Triagem para cirurgias eletivas

Data: sábado (7)

Horário: A partir das 7h

Onde: Hospital Municipal de Salvador – Cajazeiras (Boca da Mata)

Público-alvo: Adultos

Vagas: 100, por ordem de chegada

Orientação: Levar exames laboratoriais e/ou de imagem, se houver.

