Mulher é presa por atear fogo no marido após ser agredida e ameaçada

Wendel de Novais

Publicado em 2 de março de 2026 às 12:06

Homem teve diversas queimaduras Crédito: Reprodução

Uma mulher de 29 anos foi presa suspeita de incendiar o próprio marido durante uma discussão no bairro Vila Bela, em Sorriso, cidade localizada a cerca de 420 quilômetros de Cuiabá. O caso aconteceu no domingo (1º). De acordo com informações da Polícia Militar, a suspeita contou aos agentes que a briga começou após ela ser agredida pelo companheiro. Segundo o relato, o homem teria dado um soco em seu rosto e feito ameaças de morte.



Após o episódio de violência, a mulher afirmou que jogou álcool sobre o marido e, em seguida, ateou fogo nele. Quando a polícia chegou ao local, o homem apresentava queimaduras em várias regiões do corpo, incluindo costas, tórax, parte do couro cabeludo e o rosto. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento.

A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhada ao Hospital Regional da cidade, onde passou por atendimento médico. A suspeita também estava ferida. Ela tinha um corte no rosto e precisou ser levada inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por um procedimento de sutura.