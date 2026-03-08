Golpe do falso advogado: idoso perde mais de R$ 200 mil após criminoso acessar conta durante chamada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 8 de março de 2026 às 16:59
Um idoso de 72 anos perdeu mais de R$ 200 mil reais em um golpe através de um aplicativo de mensagem. O homem registrou um boletim de ocorrência neste sábado (7). As informações são da TV Tem.
O caso aconteceu em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O idoso revelou que recebeu mensagens por meio do aplicativo de uma pessoa que se identificou como o advogado da sua empresa.
Na conversa, o falso advogado afirmou que havia saído uma decisão na Justiça favorável a uma ação que a vítima tinha movido. Como o processo era real, o idoso acreditou na informação e atendeu ao pedido do criminoso para que ele falasse por ligação com outro advogado, que iria definir as questões financeiras.
Logo após a troca de mensagens, uma outra pessoa fez uma ligação de vídeo para falar com o idoso. Durante a chamada, o criminoso conseguiu acessar as contas da vítima de forma remota.
Somente após o fim da ligação que o idoso percebeu que havia sido feita uma movimentação em sua conta que passava o valor de R$ 200 mil.
De acordo com informações da polícia, o homem tentou acionar o banco, além de buscar o advogado que teve a identidade usada pelos golpistas. No entanto, até o momento não teve sucesso em recuperar o valor roubado.