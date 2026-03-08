PREJUÍZO

Golpe do falso advogado: idoso perde mais de R$ 200 mil após criminoso acessar conta durante chamada

Vítima foi procurada pelo criminoso através de um aplicativo de mensagens

Monique Lobo

Publicado em 8 de março de 2026 às 16:59

Idoso perdeu mais de R$ 200 mil no golpe Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

Um idoso de 72 anos perdeu mais de R$ 200 mil reais em um golpe através de um aplicativo de mensagem. O homem registrou um boletim de ocorrência neste sábado (7). As informações são da TV Tem.

O caso aconteceu em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O idoso revelou que recebeu mensagens por meio do aplicativo de uma pessoa que se identificou como o advogado da sua empresa.

Na conversa, o falso advogado afirmou que havia saído uma decisão na Justiça favorável a uma ação que a vítima tinha movido. Como o processo era real, o idoso acreditou na informação e atendeu ao pedido do criminoso para que ele falasse por ligação com outro advogado, que iria definir as questões financeiras.

Logo após a troca de mensagens, uma outra pessoa fez uma ligação de vídeo para falar com o idoso. Durante a chamada, o criminoso conseguiu acessar as contas da vítima de forma remota.

Somente após o fim da ligação que o idoso percebeu que havia sido feita uma movimentação em sua conta que passava o valor de R$ 200 mil.