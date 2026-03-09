POLÊMICA

Quem é Lipe Daily, influenciador baiano criticado por vídeo que incita violência contra a mulher

Influenciador baiano tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais

Publicado em 9 de março de 2026 às 19:26

Influenciador baiano é criticado por incitar violência contra mulher Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma polêmica envolvendo o influenciador baiano Lipe Daily repercutiu nas redes sociais no último domingo (8), após a reprodução de um vídeo da trend “treinando para caso ela diga não”.

Luis Felipe Lima, conhecido como Lipe Daily, é engenheiro civil formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Seu conteúdo é focado em humor, cotidiano e estilo de vida, incluindo registros com a namorada e fotos de viagens nacionais e internacionais.

O criador acumula mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Ele também mantém um perfil secundário onde compartilha sua trajetória, ensina técnicas de produção de conteúdo e comercializa cursos sobre como se tornar um influenciador digital, destacando como atingiu sua audiência em apenas um ano.

No vídeo em questão, originalmente publicado no TikTok, Lipe simula um pedido de relacionamento que termina em rejeição. Em seguida, a gravação corta para uma cena de videogame na qual um personagem dispara um míssil que destrói uma casa, o que muitos internautas interpretaram como uma apologia à vingança pela recusa. Apesar de ser de 2024, o material voltou a circular no último domingo (8), após a influenciadora baiana Yara Damasceno criticar o conteúdo no Dia Internacional da Mulher.

"Combater a violência contra a mulher exige coragem. Parar de seguir também é uma forma de dizer que você não compactua com o que aquela pessoa faz", afirmou Yara, que posteriormente disse ter sido bloqueada pelo influenciador e expôs conversa que os dois tiveram após a repercussão.

Procurado para comentar sobre a situação, Lipe Daily afirmou que o vídeo não foi criado como parte da trend atual e que a publicação original é anterior ao surgimento da que está viralizando agora nas redes sociais. Segundo ele, a intenção era justamente criticar o comportamento de homens que não aceitam a rejeição. "A ideia do vídeo foi justamente inverter isso. Se alguém quer machucar uma mulher porque ela disse 'não', que direcione isso para si mesmo", explicou Lipe. "Fui tirado completamente de contexto", desabafou.