Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é Lipe Daily, influenciador baiano criticado por vídeo que incita violência contra a mulher

Influenciador baiano tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de março de 2026 às 19:26

Influenciador baiano é criticado por incitar violência contra mulher
Influenciador baiano é criticado por incitar violência contra mulher Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma polêmica envolvendo o influenciador baiano Lipe Daily repercutiu nas redes sociais no último domingo (8), após a reprodução de um vídeo da trend “treinando para caso ela diga não”.

Luis Felipe Lima, conhecido como Lipe Daily, é engenheiro civil formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Seu conteúdo é focado em humor, cotidiano e estilo de vida, incluindo registros com a namorada e fotos de viagens nacionais e internacionais.

O criador acumula mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Ele também mantém um perfil secundário onde compartilha sua trajetória, ensina técnicas de produção de conteúdo e comercializa cursos sobre como se tornar um influenciador digital, destacando como atingiu sua audiência em apenas um ano.

No vídeo em questão, originalmente publicado no TikTok, Lipe simula um pedido de relacionamento que termina em rejeição. Em seguida, a gravação corta para uma cena de videogame na qual um personagem dispara um míssil que destrói uma casa, o que muitos internautas interpretaram como uma apologia à vingança pela recusa. Apesar de ser de 2024, o material voltou a circular no último domingo (8), após a influenciadora baiana Yara Damasceno criticar o conteúdo no Dia Internacional da Mulher.

"Combater a violência contra a mulher exige coragem. Parar de seguir também é uma forma de dizer que você não compactua com o que aquela pessoa faz", afirmou Yara, que posteriormente disse ter sido bloqueada pelo influenciador e expôs conversa que os dois tiveram após a repercussão.

Influenciador baiano é criticado por incitar violência contra mulher

Influenciador baiano é criticado por incitar violência contra mulher por Reprodução/Redes Sociais
Prints das mensagens trocadas por pelo influenciador Lipe Daily e Yara Damasceno após repercussão do caso por Reprodução/Redes Sociais
Influenciador baiano é criticado por incitar violência contra mulher por Reprodução/Redes Sociais
Influenciador baiano é criticado por incitar violência contra mulher por Reprodução/Redes Sociais
A historiadora Yara Damasceno denunciou o caso por Reprodução/Redes Sociais
Influenciador baiano Lipe Daily por Reprodução/Redes Sociais
1 de 6
Influenciador baiano é criticado por incitar violência contra mulher por Reprodução/Redes Sociais

Procurado para comentar sobre a situação, Lipe Daily afirmou que o vídeo não foi criado como parte da trend atual e que a publicação original é anterior ao surgimento da que está viralizando agora nas redes sociais. Segundo ele, a intenção era justamente criticar o comportamento de homens que não aceitam a rejeição. "A ideia do vídeo foi justamente inverter isso. Se alguém quer machucar uma mulher porque ela disse 'não', que direcione isso para si mesmo", explicou Lipe. "Fui tirado completamente de contexto", desabafou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Influenciador baiano é criticado por vídeo que incita violência contra a mulher: 'Tirado de contexto'

Vídeos da trend de 'treinamento para rejeição' serão investigados pela PGR

Ele reforçou que, na legenda original, o conteúdo indicava que o míssil seria direcionado à própria casa, como forma de ironizar comportamentos violentos, e não contra uma mulher. Ele removeu o vídeo das suas redes sociais.

Leia mais

Imagem - Carol Castro desabafa após ficar de fora do 'Melhores do Ano' do programa de Luciano Huck: 'Dei o melhor de mim'

Carol Castro desabafa após ficar de fora do 'Melhores do Ano' do programa de Luciano Huck: 'Dei o melhor de mim'

Imagem - Ana Castela e Zé Felipe reaparecem juntos após término

Ana Castela e Zé Felipe reaparecem juntos após término

Imagem - BBB 26: Samira discute com Juliano Floss e o chama de ‘nojento’

BBB 26: Samira discute com Juliano Floss e o chama de ‘nojento’

Tags:

Polêmica Lipe Daily

Mais recentes

Imagem - Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa de aventura e descobertas no amor este mês (9 de março)

Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa de aventura e descobertas no amor este mês (9 de março)
Imagem - Enquete BBB 26: parcial aponta eliminação de sister e mostra ‘vilão’ se salvando do Paredão

Enquete BBB 26: parcial aponta eliminação de sister e mostra ‘vilão’ se salvando do Paredão
Imagem - Somos todos X-Men: Ciclope com visão no topo da cabeça deu origem aos olhos nos seres humanos, diz estudo

Somos todos X-Men: Ciclope com visão no topo da cabeça deu origem aos olhos nos seres humanos, diz estudo

MAIS LIDAS

Imagem - Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)
01

Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)

Imagem - Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres
02

Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres

Imagem - Enquete BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?
03

Enquete BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena quem deve ser eliminado no Paredão?

Imagem - 'Um pedaço da minha história': clientes lamentam fechamento de tradicional restaurante na Pituba
04

'Um pedaço da minha história': clientes lamentam fechamento de tradicional restaurante na Pituba