BBB 26: Polícia vai investigar Pedro por importunação sexual

Participante desistiu do programa depois de tentar beijar colega de confinamento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 10:45

Pedro no BBB26
Pedro no BBB26 Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou um procedimento para apurar um possível caso de importunação sexual envolvendo Pedro Henrique Espíndola, que deixou o BBB 26 após um episódio com a participante Jordana. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá.

De acordo com a corporação, as imagens exibidas no reality show serão analisadas, e o ex-participante será intimado para prestar depoimento. Segundo a polícia, diligências seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.

Antes de sair do programa, Pedro entrou no confessionário e relatou o que teria ocorrido na despensa com Jordana. No depoimento exibido pela produção, ele afirmou:

"Eu tava faz dias já querendo me segurar, pra não ficar olhando os outros, cobiçando os outros. As meninas, a Jordana principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. E daí hoje eu acabei caindo nisso, olhei pra ela, cobicei ela, desejei ela. E achei que ela tinha dado moral também, tinha sido recíproco, mas pelo que eu vi era só coisa da minha cabeça. Que ela falou 'vamos ali procurar um baby liss '(...). E daí a gente chegou na despensa e eu tentei beijar ela. Entendi errado, não era isso que ela queria", disse ele.

Logo após a desistência, o apresentador Tadeu Schmidt comunicou ao público a saída do participante. “Pedro desistiu do jogo. Vamos ver agora como foi esse momento e o que o levou a tomar essa decisão”, afirmou, antes da exibição do vídeo do confessionário.

Na sequência, Schmidt declarou que Jordana recebeu acolhimento da produção e destacou o posicionamento do programa diante do ocorrido. Segundo ele, a atitude não seria tolerada em nenhuma circunstância:

"Todos vocês podem ter certeza que se o Pedro não tivesse desistido, ele teria sido retirado do programa, porque atitudes assim são inaceitáveis, não apenas no BBB, mas em qualquer lugar, e as pessoas precisam entender isso"

Em nota oficial, a Polícia Civil informou: "A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá apura o caso de importunação sexual, após a autoridade policial tomar ciência do ocorrido no programa. As imagens serão analisadas e o ex-participante será chamado para prestar depoimento. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos."

bbb 26

