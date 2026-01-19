Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pode ser preso? Deputado vai denunciar Pedro por assédio dentro do BBB 26

Participante tentou beijar colega à força

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 09:09

Pedro desistiu do BBB
Pedro desistiu do BBB Crédito: Reprodução

O deputado federal Bruno Lima (PP/SP) anunciou que vai denunciar Pedro ao Ministério Público do Rio de Janeiro após o ex-participante do “BBB 26” ser acusado de assédio por Jordana dentro do reality. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais e colocou o comportamento do ex-brother no centro do debate público. Ainda ontem, Pedro desistiu do reality e já saiu do BBB.

“Não vamos tolerar! Pedro assediou Jordana e irei apresentar representação ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Assédio é crime. Não ficará impune”, escreveu o parlamentar, que também é delegado, em publicação no X, antigo Twitter.

Em tese, Pedro pode ser responsabilizado criminalmente, mas não há prisão automática. A representação anunciada pelo deputado será analisada pelo Ministério Público, que decidirá se há elementos para instaurar investigação e oferecer denúncia à Justiça. O caso pode se enquadrar no crime de importunação sexual, previsto no Código Penal, com pena de um a cinco anos de prisão.

Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana

Equipe de Pedro, do 'BBB 26', abandonou trabalho nas redes por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro tentou beijar Jordana por Reprodução
Pedro por Reprodução
1 de 11
Equipe de Pedro, do 'BBB 26', abandonou trabalho nas redes por Reprodução

Segundo Jordana, o episódio ocorreu na despensa da casa. Ao relatar a situação aos colegas, a participante afirmou que foi surpreendida pela atitude de Pedro. “Eu entrei para pegar o babyliss e ele (Pedro) entrou atrás de mim. Já achei estranho, mas como ele é meio doido, né? Aí ele veio, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei: ‘Que isso, está maluco?’. Ele disse: ‘Estou fazendo o que tenho vontade’”, contou.

Após o relato, os demais participantes se aproximaram para confortar a sister. Durante a conversa, um deles comentou que Pedro teria apertado o botão de desistência por saber que seria expulso. “Ele ia apertou porque sabia que seria expulso”, disse.

Na edição ao vivo de domingo (18), Tadeu Schmidt confirmou que o ex-brother não permaneceria no jogo. Segundo o apresentador, Pedro seria expulso do “BBB 26” caso não tivesse deixado o programa voluntariamente. “Atitudes assim são inaceitáveis, não só no BBB, mas em qualquer lugar”, afirmou.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Jordana relata que Pedro pegou sua roupa íntima sem permissão antes da desistência

BBB 26: Jordana relata que Pedro pegou sua roupa íntima sem permissão antes da desistência

Imagem - Tadeu Schmidt diz que Pedro seria expulso do BBB 26 após assédio a Jordana: 'Atitude inaceitável'

Tadeu Schmidt diz que Pedro seria expulso do BBB 26 após assédio a Jordana: 'Atitude inaceitável'

Imagem - Equipe de Pedro, do BBB 26, abandona redes sociais após denúncia de assédio: 'Não compactuamos'

Equipe de Pedro, do BBB 26, abandona redes sociais após denúncia de assédio: 'Não compactuamos'

Já fora da casa, no confessionário, Pedro tentou se explicar e disse que interpretou mal a situação. “Desejei ela (a Jordana), ela lembrava minha mulher, achei que tinha sido recíproco, mas era coisa da minha cabeça. Tentei beijá-la, mas pensei errado. Não era isso que ela queria”, declarou.

Pedro apertou o botão de desistência e deixou o “BBB 26” logo após o episódio. Jordana manteve a acusação de assédio, e o caso agora segue repercutindo fora do reality, com possível desdobramento na esfera judicial.

Tags:

bbb 26

Mais recentes

Imagem - Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção

Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção
Imagem - Médico que matou dois colegas é CAC e já foi preso por racismo e agressão

Médico que matou dois colegas é CAC e já foi preso por racismo e agressão
Imagem - Em tratamento contra câncer, Roseana Sarney é internada com pneumonia

Em tratamento contra câncer, Roseana Sarney é internada com pneumonia

MAIS LIDAS

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
01

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Imagem - RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade
02

RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade

Imagem - Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro
03

Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro

Imagem - Como chegar na nova Rodoviária em Salvador? Veja opções e acesse no Maps
04

Como chegar na nova Rodoviária em Salvador? Veja opções e acesse no Maps