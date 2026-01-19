AO MP

Pode ser preso? Deputado vai denunciar Pedro por assédio dentro do BBB 26

Participante tentou beijar colega à força

Carol Neves

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 09:09

Pedro desistiu do BBB Crédito: Reprodução

O deputado federal Bruno Lima (PP/SP) anunciou que vai denunciar Pedro ao Ministério Público do Rio de Janeiro após o ex-participante do “BBB 26” ser acusado de assédio por Jordana dentro do reality. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais e colocou o comportamento do ex-brother no centro do debate público. Ainda ontem, Pedro desistiu do reality e já saiu do BBB.

“Não vamos tolerar! Pedro assediou Jordana e irei apresentar representação ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Assédio é crime. Não ficará impune”, escreveu o parlamentar, que também é delegado, em publicação no X, antigo Twitter.

Em tese, Pedro pode ser responsabilizado criminalmente, mas não há prisão automática. A representação anunciada pelo deputado será analisada pelo Ministério Público, que decidirá se há elementos para instaurar investigação e oferecer denúncia à Justiça. O caso pode se enquadrar no crime de importunação sexual, previsto no Código Penal, com pena de um a cinco anos de prisão.

Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana 1 de 11

Segundo Jordana, o episódio ocorreu na despensa da casa. Ao relatar a situação aos colegas, a participante afirmou que foi surpreendida pela atitude de Pedro. “Eu entrei para pegar o babyliss e ele (Pedro) entrou atrás de mim. Já achei estranho, mas como ele é meio doido, né? Aí ele veio, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei: ‘Que isso, está maluco?’. Ele disse: ‘Estou fazendo o que tenho vontade’”, contou.

Após o relato, os demais participantes se aproximaram para confortar a sister. Durante a conversa, um deles comentou que Pedro teria apertado o botão de desistência por saber que seria expulso. “Ele ia apertou porque sabia que seria expulso”, disse.

Na edição ao vivo de domingo (18), Tadeu Schmidt confirmou que o ex-brother não permaneceria no jogo. Segundo o apresentador, Pedro seria expulso do “BBB 26” caso não tivesse deixado o programa voluntariamente. “Atitudes assim são inaceitáveis, não só no BBB, mas em qualquer lugar”, afirmou.

Já fora da casa, no confessionário, Pedro tentou se explicar e disse que interpretou mal a situação. “Desejei ela (a Jordana), ela lembrava minha mulher, achei que tinha sido recíproco, mas era coisa da minha cabeça. Tentei beijá-la, mas pensei errado. Não era isso que ela queria”, declarou.