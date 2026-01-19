ASSÉDIO

BBB 26: Pedro já tinha tentado beijar Elisa na Casa de Vidro; veja vídeo

Pedro, acusado de assédio, tinha tentado beijar outra participante na Casa de Vidro Sul

Felipe Sena

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 22:26

Pedro desistiu do BBB 26 Crédito: Reprodução | TV Globo

Após ter sido acusado de assédio contra Jordana no BBB 26, Pedro tem sido alvo de uma nova polêmica após internautas resgatarem um momento durante a Casa de Vidro do Sul, em que o ambulante tentou beijar Elisa, que desistiu de entrar no BBB 26, e apertou o botão vermelho no Quarto Branco. O vídeo tem causado revolta nas redes sociais.

Os participantes da Casa de Vidro que disputavam uma vaga no reality participaram de uma prova em que precisavam equilibrar uma laranja sem usar as mãos. Matheus formou dupla com Samira, e Pedro com Elisa.

Na ocasião, o curitibano inclina a cabeça na direção da boca de Elisa enquanto a laranja escapa da testa da dupla. Em seguida, é possível ver Pedro esboçando um sorriso constrangido. O momento que passou despercebido, agora repercutiu, sobretudo após o caso de assédio de Jordana.

“Com isso aqui passou batido?”, questionou uma internauta no X, antigo Twitter. “Ele girou a cabeça e posicionou a boca na dela. Nojento”, observou outra telespectadora.

Jordana chegou a explicar a outros sisters que tinha sido importunada por Pedro. “Eu tava procurando o baby liss, que tem o grosso, médio e fino. Achei que o maior tava com a Aline lá em cima. O Pedro falou: ‘Na despensa deve ter mais’, e eu achava que eram só dois”, começou.

“Eu falei: ‘Vou ver’. Todo solícito, ele abriu e eu fui procurar. Eu não vou ficar excluindo ele, enfim. Ele pegou e entrou comigo na despensa, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei: ‘Cê tá louco?’ e ele falou: ‘Tô fazendo o que tô com vontade”, disse a sister.

Pedro desistiu do reality poucos minutos após tentar beijar Jordana à força. “Eu tava há dias já tentando me segurar pra não ficar olhando os outros, cobiçando os outros, a Jordana principalmente, que ela é muito parecida com a minha esposa”, começou. “E daí hoje eu acabei caindo nisso, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral também, que era recíproco. Mas o que eu vi era só coisa da minha cabeça. Eu tentei beijar ela, entendi errado, não era isso que ela queria”, disse no confessionário.