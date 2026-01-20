Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: veja os signos dos participantes e o que eles revelam sobre o jogo

Com Áries, Touro, Gêmeos e Câncer dominando a casa, o mapa dos signos revela por que conflitos, alianças e viradas devem marcar esta edição

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 10:17

Signos dos participantes do BBB 26
Signos dos participantes do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo e Shutterstock

O BBB 26 reúne personalidades bem diferentes, e a astrologia ajuda a entender como cada participante pode se comportar dentro da casa mais vigiada do Brasil. Entre impulsividade, estratégia, emoção e jogo de cintura, os signos dão pistas sobre alianças, conflitos e formas de lidar com pressão, exposição e convivência intensa.

Entre os participantes do BBB 26, alguns signos se destacam pela quantidade de representantes. Touro, Gêmeos e Câncer lideram a lista, com quatro participantes cada, mostrando que persistência, comunicação e emoção devem marcar fortemente o jogo. Sagitário aparece logo em seguida, com três representantes, reforçando a presença de perfis sinceros, expansivos e difíceis de conter.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Áries: Alberto Cowboy e Chaiany costumam agir por impulso, gostam de liderança e não fogem de embates. Podem se destacar em provas e decisões rápidas, mas precisam cuidar da impaciência e do pavio curto nas discussões.

Touro: Breno, Brigido, Gabriela e Marcelo costumam prezar por conforto, estabilidade e segurança no jogo. São persistentes, confiáveis em alianças e dificilmente mudam de opinião, o que pode ser força ou teimosia.

Gêmeos: Juliano Floss, Matheus, Paulo Augusto e Sol Vega são comunicativos, versáteis e curiosos. Conversam com todos, se adaptam rápido ao jogo e mudam de estratégia com facilidade, embora possam ser vistos como instáveis.

Leia mais

Imagem - Após acusação de assédio, veja quais são as consequências para Pedro fora do BBB 26

Após acusação de assédio, veja quais são as consequências para Pedro fora do BBB 26

Imagem - Mudou muito? Web resgata fotos de Aline Campos, do BBB 26, antes de procedimentos estéticos; veja

Mudou muito? Web resgata fotos de Aline Campos, do BBB 26, antes de procedimentos estéticos; veja

Imagem - Henri Castelli relata desespero após convulsões no BBB 26: 'Comecei a chorar, fiquei com medo de morrer'

Henri Castelli relata desespero após convulsões no BBB 26: 'Comecei a chorar, fiquei com medo de morrer'

Câncer: Marciele, Maxiane, Sarah Andrade e Solange Couto demonstram forte vínculo emocional, sensibilidade e apego às relações. Criam laços profundos, mas podem se magoar facilmente e levar situações para o lado pessoal.

Leão: Jordana gosta de protagonismo, reconhecimento e intensidade emocional. Pode brilhar em momentos de destaque e liderança, mas precisa lidar bem quando não está no centro das atenções.

Virgem: Edilson Capetinha tende a ser observador, analítico e prático. Pode se destacar na organização da casa e na leitura do jogo, mas precisa evitar críticas excessivas aos colegas.

Libra: Aline Campos tende a buscar equilíbrio nas relações e evitar conflitos diretos. Pode assumir o papel de mediadora da casa, mas corre o risco de ser vista como indecisa quando precisa se posicionar.

Sagitário: Ana Paula Renault, Babu Santana e Samira têm perfil expansivo, sincero e aventureiro. Falam o que pensam, valorizam a liberdade e podem conquistar o público pela autenticidade, embora a franqueza excessiva gere atritos.

Capricórnio: Leandro tende a jogar com foco, disciplina e visão de longo prazo. Pode parecer reservado, mas costuma ser estratégico e resistente à pressão do confinamento.

Aquário: Jonas Sulzbach traz um perfil independente e imprevisível. Gosta de fazer do próprio jeito, surpreende nas estratégias e pode se afastar de padrões esperados, o que gera admiração ou estranhamento.

Peixes: Milena tem perfil empático, intuitivo e sonhador. Costuma absorver o clima da casa e pode se conectar emocionalmente com o público, mas precisa se proteger de excessos emocionais.

Tags:

Signo Bbb Signos Horóscopo Zodíaco bbb 26 Astrologia Bbb26

Mais recentes

Imagem - Hora de dizer ‘chega’! Sorte do dia desta terça-feira (20 de janeiro) mostra que é momento de focar em seu destino e encerrar ciclos

Hora de dizer ‘chega’! Sorte do dia desta terça-feira (20 de janeiro) mostra que é momento de focar em seu destino e encerrar ciclos
Imagem - O inimigo dorme ao lado: um detalhe no seu quarto pode estar por trás da tosse que não vai embora

O inimigo dorme ao lado: um detalhe no seu quarto pode estar por trás da tosse que não vai embora
Imagem - Após acusação de assédio, veja quais são as consequências para Pedro fora do BBB 26

Após acusação de assédio, veja quais são as consequências para Pedro fora do BBB 26

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
01

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
02

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Ex-Bahia negocia com rival do Esquadrão na Série A para voltar ao Brasil
03

Ex-Bahia negocia com rival do Esquadrão na Série A para voltar ao Brasil

Imagem - Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal
04

Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal