BBB 26: veja os signos dos participantes e o que eles revelam sobre o jogo

Com Áries, Touro, Gêmeos e Câncer dominando a casa, o mapa dos signos revela por que conflitos, alianças e viradas devem marcar esta edição

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 10:17

Signos dos participantes do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo e Shutterstock

O BBB 26 reúne personalidades bem diferentes, e a astrologia ajuda a entender como cada participante pode se comportar dentro da casa mais vigiada do Brasil. Entre impulsividade, estratégia, emoção e jogo de cintura, os signos dão pistas sobre alianças, conflitos e formas de lidar com pressão, exposição e convivência intensa.

Entre os participantes do BBB 26, alguns signos se destacam pela quantidade de representantes. Touro, Gêmeos e Câncer lideram a lista, com quatro participantes cada, mostrando que persistência, comunicação e emoção devem marcar fortemente o jogo. Sagitário aparece logo em seguida, com três representantes, reforçando a presença de perfis sinceros, expansivos e difíceis de conter.

Áries: Alberto Cowboy e Chaiany costumam agir por impulso, gostam de liderança e não fogem de embates. Podem se destacar em provas e decisões rápidas, mas precisam cuidar da impaciência e do pavio curto nas discussões.

Touro: Breno, Brigido, Gabriela e Marcelo costumam prezar por conforto, estabilidade e segurança no jogo. São persistentes, confiáveis em alianças e dificilmente mudam de opinião, o que pode ser força ou teimosia.

Gêmeos: Juliano Floss, Matheus, Paulo Augusto e Sol Vega são comunicativos, versáteis e curiosos. Conversam com todos, se adaptam rápido ao jogo e mudam de estratégia com facilidade, embora possam ser vistos como instáveis.

Câncer: Marciele, Maxiane, Sarah Andrade e Solange Couto demonstram forte vínculo emocional, sensibilidade e apego às relações. Criam laços profundos, mas podem se magoar facilmente e levar situações para o lado pessoal.

Leão: Jordana gosta de protagonismo, reconhecimento e intensidade emocional. Pode brilhar em momentos de destaque e liderança, mas precisa lidar bem quando não está no centro das atenções.

Virgem: Edilson Capetinha tende a ser observador, analítico e prático. Pode se destacar na organização da casa e na leitura do jogo, mas precisa evitar críticas excessivas aos colegas.

Libra: Aline Campos tende a buscar equilíbrio nas relações e evitar conflitos diretos. Pode assumir o papel de mediadora da casa, mas corre o risco de ser vista como indecisa quando precisa se posicionar.

Sagitário: Ana Paula Renault, Babu Santana e Samira têm perfil expansivo, sincero e aventureiro. Falam o que pensam, valorizam a liberdade e podem conquistar o público pela autenticidade, embora a franqueza excessiva gere atritos.

Capricórnio: Leandro tende a jogar com foco, disciplina e visão de longo prazo. Pode parecer reservado, mas costuma ser estratégico e resistente à pressão do confinamento.

Aquário: Jonas Sulzbach traz um perfil independente e imprevisível. Gosta de fazer do próprio jeito, surpreende nas estratégias e pode se afastar de padrões esperados, o que gera admiração ou estranhamento.