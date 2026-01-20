Acesse sua conta
Marido de Larissa Manoela diz que Ana Paula Renault, do BBB 26, merece ‘um soco’ e revolta web

André Luiz Frambach fez comentário nas redes sociais incitando a violência

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 23:27

Comentário de ator gerou polêmica nas redes sociais
Comentário de ator gerou polêmica nas redes sociais Crédito: Reprodução (Instagram/Divulgação)

Ana Paula Renault tem causado polêmica no BBB 26 em um pouco mais de uma semana no reality. De título de “manipuladora” a bate-boca com sisters no Sincerão, a participante tem mostrado força no jogo, e não tem incomodado apenas as pessoas da casa, mas também o público de fora, como o marido da atriz Larissa Manoela, o também ator André Luiz Frambach, que fez uma publicação afirmando que a participante do BBB merecia “um soco”.

“Alguém dá um soco na cara da Ana Paula, por favor”, escreveu Luiz Frambach nas redes sociais. O comentário não passou despercebido pelos internautas. “O cara mandando dar um soco em uma mulher e tem gente que aplaude, socorro”, comentou uma pessoa.

“Um soco? Sério? Numa mulher que está num reality show? Um homem falando isso? É, Larissa, fica de olho”, questionou outra. “Os pais a gente não escolhe, mas marido”, disse outra.

Larissa Manoela, que também acompanha o reality, também já tinha feito um comentário sobre Ana Paula nas redes sociais. "Não entendi o problema com a meditação, se fizesse ou ao menos tentasse, talvez conseguisse analisar internamente quantas questões carregava. Nitidamente uma pessoa que não quer evoluir. Uma pena!".

Após uma discussão, Ana Paula disse: “Retiro de meditação é em outro lugar, isso aqui se chama BBB”. A fala se refere a prática de meditação de Aline. Vale lembrar que Aline já disse que usa a prática milenar para lidar com problemas no dia a dia.

No Sincerão desta segunda-feira (19) ficou evidente a rivalidade entre Aline e Ana Paula. Na dinâmica, que teve a presença de familiares das três participantes que estão na berlinda, além do público de casa, que votou no pipocômetro, em quem teve o melhor e o pior argumento, o clima esquentou.

O apresentador Tadeu Schmidt explicou que a dinâmica funcionaria da seguinte forma: cada participante escolheria qual seria seu pódio de 2ª e 3ª lugar na final do programa, e quem não gostaria que ganhasse o reality de forma alguma.

Ana Paula explicou que seu pódio seria formado por Milena em 2ª lugar e Samira em 3ª. Já a pessoa que não gostaria que ganhasse forma alguma, Aline, o que já era esperado pelos telespectadores e participantes do reality. Na vez de Milena, Aline também foi colocada como rival, para não ganhar o jogo, já Ana Paula ficou em 2ª e Breno em 3ª no pódio da final.

Aline colocou Sol e Maxiane em seu pódio de 2ª e 3ª lugar respectivamente. A justificativa foi que a jornalista “não pensou no coletivo”, disse Aline se referindo ao momento em que Ana Paula não quis comprar ovos com as estalecas, sabendo que ela não comia carne vermelha.

Ana Paula rebateu, afirmando que a justificativa de Aline era incoerente, e que por “pensar no coletivo”, preferiu comprar carne, além de afirmar que a desavença com Aline foi "algo criado na cabeça dela, o que ela terá que sustentar até final", caso fique após esse Paredão. No pipocômetro do público, Ana Paula teve o melhor argumento e Aline, o pior. Após a dinâmica, ficou nítida a formação de alianças e desavenças entre os sisters.

