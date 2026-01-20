Acesse sua conta
ENQUETE BBB 26: Favoritas para deixar o reality estão em disputa acirrada; veja parcial e vote

Clima na casa do BBB está tenso e primeira participante deixa a casa nesta terça-feira (20)

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 19:30

Primeiro paredão do BBB mostra disputa acirrada
Primeiro paredão do BBB mostra disputa acirrada

Em meio a burburinhos e conflitos que começaram a estremecer as relações no BBB 26, na noite desta terça-feira (20) acontece o primeiro Paredão do reality. Na mira para sair da casa estão Aline, Milena e Ana Paula.

A parcial da enquete realizada pelo jornal CORREIO mostra que no momento, a participante com mais votos para deixar o BBB 26 nesta terça é Aline, apelidado de “planta” por Ana Paula, com cerca de 42,81% dos votos. Em seguida vem Milena, aliada de Ana Paula, até o momento com 40,83% dos votos, contrariando muitos internautas que torcem pela sua saída do reality. Já Ana Paula, está apenas com a porcentagem de 16,37%.

No Sincerão desta segunda-feira (19) ficou evidente a rivalidade entre Aline e Ana Paula. Na dinâmica, que teve a presença de familiares das três participantes que estão na berlinda, além do público de casa, que votou no pipocômetro, em quem teve o melhor e o pior argumento, o clima esquentou.

O apresentador Tadeu Schmidt explicou que a dinâmica funcionaria da seguinte forma: cada participante escolheria qual seria seu pódio de 2ª e 3ª lugar na final do programa, e quem não gostaria que ganhasse o reality de forma alguma.

Ana Paula explicou que seu pódio seria formado por Milena em 2ª lugar e Samira em 3ª. Já a pessoa que não gostaria que ganhasse forma alguma, Aline, o que já era esperado pelos telespectadores e participantes do reality. Na vez de Milena, Aline também foi colocada como rival, para não ganhar o jogo, já Ana Paula ficou em 2ª e Breno em 3ª no pódio da final.

Aline colocou Sol e Maxiane em seu pódio de 2ª e 3ª lugar respectivamente. A justificativa foi que a jornalista “não pensou no coletivo”, disse Aline se referindo ao momento em que Ana Paula não quis comprar ovos com as estalecas, sabendo que ela não comia carne vermelha.

Ana Paula rebateu, afirmando que a justificativa de Aline era incoerente, e que por “pensar no coletivo”, preferiu comprar carne, além de afirmar que a desavença com Aline foi "algo criado na cebaça dela, o que ela terá que sustentar até final", caso fique após esse Paredão. No pipocômetro do público, Ana Paula teve o melhor argumento e Aline, o pior. Após a dinâmica, ficou nítida a formação de alianças e desavenças entre os sisters.

Mas para você, quem deve sair hoje do BBB 26?

Paredão Aline Campos ana Paula Renault bbb 26 Milena

