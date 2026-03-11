Acesse sua conta
Vivi Wanderley rebate Juliano Floss após fala do ex-namorado no BBB 26: 'Não sou otária'

Influenciadora e dançarino namoraram por quase dois anos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de março de 2026 às 10:38

Vivi Wanderley rebate fala do ex-namorado Juliano Floss no BBB 26 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Juliano Floss, que atualmente namora com a cantora Marina Sena, comentou no reality que prefere mulheres mais naturais e citou Jordana como alguém que o fazia lembrar de um “trauma” relacionado a procedimentos estéticos. A declaração foi rapidamente associada ao antigo relacionamento com Vivi Wanderley.

Nas redes sociais, a cantora reagiu à situação com uma publicação que não passou despercebida. “Traumas? Ai, se eu abro minha boca. Nunca gostou de coisas muito naturais”, escreveu ela, em tom de indireta.

Fãs apontaram que no post em que Vivi manda a indireta a Floss sobre não gostar de 'coisas muito naturais', ela estaria fazendo uma alusão ao álbum 'Coisas Naturais', de Marina Sena, lançado em 2025.

Em entrevista, Vivi explicou o motivo de ter respondido ao comentário. Segundo ela, mesmo não acompanhando o programa diariamente, acaba vendo trechos nas redes.

“Eu não assisto ao programa, mas vejo os cortes quando meu nome aparece. Se sou mencionada, tenho o direito de me defender. Não sou otária”, afirmou.

Ela também destacou que não pretende continuar comentando o assunto, a menos que volte a ser citada dentro do reality.

Vivi Wanderley e Juliano Floss viveram um relacionamento bastante popular nas redes sociais por quase dois anos. O namoro chegou ao fim em dezembro de 2023.

Saiba a origem da herança bilionária de Vivi Wanderley, amiga de Anitta

BBB 26: Samira discute com Juliano Floss e o chama de ‘nojento’

Marina Sena pede 'visita íntima' para Juliano Floss no BBB 26: 'Estou sem meu macho'

Pouco tempo depois, o dançarino assumiu publicamente o romance com Marina Sena que, segundo fãs, já era próxima do casal anteriormente.

Desde então, os três acabam aparecendo em meio a comentários, indiretas e especulações nas redes sociais.

