Saiba a origem da herança bilionária de Vivi Wanderley, amiga de Anitta

Uma das companheiras de Anitta nas férias em solo europeu, Vivi Wanderley é, possivelmente, a mais rica integrante do grupo que também inclui Juliette, Jade Picon e Marina Sena. Vivi é cantora e influencer, mas a origem de sua riqueza vem da construtora Cowan, fundada por Walduck Wanderley, tio-avô da influenciadora.



Ela é uma das herdeiras da fortuda deixada por ele. Segundo o Extra, o tio-avô de Vivi fundou a Cowan em Minas Gerais no ano de 1958. A empresa começou prestando serviço de terraplanagem em cidades do norte mineiro e se tornou uma gigante da construção civil com o passar dos anos, tendo trabalhado em grandes obras do país, como a construção da Ponte Rio-Niterói, segundo o jornal Estado de Minas.