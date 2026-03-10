Integrante do grupo de k-pop ENHYPEN anuncia carreira solo; saiba o motivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de março de 2026 às 16:53
Em comunicado, a Belift Lab confirmou nesta terça-feira (10), que Heeseung não faz mais parte do ENHYPEN. O grupo, que se tornou um fenômeno global, agora seguirá sua trajetória com seis integrantes.
Segundo a agência, a decisão não foi tomada do dia para a noite. Houve uma série de conversas sobre as visões de futuro de cada membro. "Confirmamos que Heeseung tem um caminho musical claro que deseja seguir. Após cuidadosa consideração, decidimos respeitar suas aspirações", declarou a empresa, indicando que o desligamento aconteceu de forma amigável para que o artista busque sua identidade própria na música.
Heeseung anuncia saída do grupo de k-pop ENHYPEN
Para acalmar os ânimos e agradecer por todo o carinho recebido desde o debut, Heeseung publicou uma mensagem. Ele fez questão de exaltar os companheiros de grupo e, claro, os fãs que o apoiaram em cada passo. "Consegui dar passo após passo em direção a um sonho que antes parecia fora de alcance graças aos integrantes e ao ENGENE", escreveu o artista.
Heeseung revelou que já está mergulhado na produção de um novo álbum e que pretende reencontrar o público o mais rápido possível. "Vou seguir em frente levando sempre no coração o amor de vocês", prometeu.
Apesar da perda de um de seus integrantes, o ENHYPEN não vai parar. A Belift Lab garantiu que a agenda de promoções e shows segue normalmente com os seis membros restantes.