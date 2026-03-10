DESPEDIDA

Integrante do grupo de k-pop ENHYPEN anuncia carreira solo; saiba o motivo

A agência Belift Lab confirmou a saída do idol nesta terça-feira (10)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de março de 2026 às 16:53

Grupo de k-pop ENHYPEN Crédito: Divulgação

Em comunicado, a Belift Lab confirmou nesta terça-feira (10), que Heeseung não faz mais parte do ENHYPEN. O grupo, que se tornou um fenômeno global, agora seguirá sua trajetória com seis integrantes.

Segundo a agência, a decisão não foi tomada do dia para a noite. Houve uma série de conversas sobre as visões de futuro de cada membro. "Confirmamos que Heeseung tem um caminho musical claro que deseja seguir. Após cuidadosa consideração, decidimos respeitar suas aspirações", declarou a empresa, indicando que o desligamento aconteceu de forma amigável para que o artista busque sua identidade própria na música.

Heeseung anuncia saída do grupo de k-pop ENHYPEN 1 de 5

Para acalmar os ânimos e agradecer por todo o carinho recebido desde o debut, Heeseung publicou uma mensagem. Ele fez questão de exaltar os companheiros de grupo e, claro, os fãs que o apoiaram em cada passo. "Consegui dar passo após passo em direção a um sonho que antes parecia fora de alcance graças aos integrantes e ao ENGENE", escreveu o artista.

Heeseung revelou que já está mergulhado na produção de um novo álbum e que pretende reencontrar o público o mais rápido possível. "Vou seguir em frente levando sempre no coração o amor de vocês", prometeu.