Filha de Kelly Key desabafa após rumores de gravidez: 'Vivem colocando um bebê na minha barriga'

Aos 25 anos, Suzanna Freitas rebate boatos e comenta mudanças no próprio corpo

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 07:38

Segundo Suzanna Freitas, sempre que ela aparece nas redes mais cansada, enjoada ou diferente, surgem os mesmos comentários: “tá grávida?”. Cansada dos rumores, a influenciadora resolveu falar abertamente sobre o assunto e colocou um ponto final nas especulações.

Aos 25 anos, Suzanna foi direta ao criticar a mania das pessoas de associarem qualquer mudança feminina a uma possível gestação.

“Vira e mexe alguém coloca um bebê na minha barriga. Se eu dormi mal, é porque tô grávida. Se acordei enjoada, é porque tô grávida. As pessoas têm uma mania de colocar bebê na barriga alheia”, desabafou.

Filha da cantora Kelly Key, Suzanna deixou claro que a vontade de ser mãe existe, mas sem pressão, data marcada ou cobrança externa. Segundo ela, o momento atual é de viver outras experiências.

“Tenho vontade, mas não nesse ano, não no próximo, não sei quando. Estou vivendo tudo com muita tranquilidade. Vou morar sozinha, ainda não tô noiva, não sou casada. Acho que as coisas precisam ser devagar”, explicou.

Ela reforçou que a maternidade é um sonho bonito, mas que não faz parte dos planos imediatos: “Quero aproveitar certas fases da minha vida antes. Ser mãe é algo lindo, mas eu zero penso nisso agora. De verdade. Se eu puder esperar, vou esperar o melhor momento.”

E, para quem insiste nos boatos, Suzanna ainda respondeu com ironia: “Meu implante hormonal tá bem lindo aqui.”

O assunto veio à tona em meio a uma fase importante de transformação pessoal. Ao longo de pouco mais de dois anos, Suzanna perdeu cerca de 26 quilos, resultado de mudanças de hábitos e cuidados com a saúde.