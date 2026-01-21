Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filha de Kelly Key desabafa após rumores de gravidez: 'Vivem colocando um bebê na minha barriga'

Aos 25 anos, Suzanna Freitas rebate boatos e comenta mudanças no próprio corpo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 07:38

Suzanna Freitas
Suzanna Freitas Crédito: Reprodução

Segundo Suzanna Freitas, sempre que ela aparece nas redes mais cansada, enjoada ou diferente, surgem os mesmos comentários: “tá grávida?”. Cansada dos rumores, a influenciadora resolveu falar abertamente sobre o assunto e colocou um ponto final nas especulações.

Aos 25 anos, Suzanna foi direta ao criticar a mania das pessoas de associarem qualquer mudança feminina a uma possível gestação.

“Vira e mexe alguém coloca um bebê na minha barriga. Se eu dormi mal, é porque tô grávida. Se acordei enjoada, é porque tô grávida. As pessoas têm uma mania de colocar bebê na barriga alheia”, desabafou.

Leia mais

Imagem - Após ser eliminada no primeiro paredão do BBB 26, Aline Campos dispara: 'Foi a minha verdade'

Após ser eliminada no primeiro paredão do BBB 26, Aline Campos dispara: 'Foi a minha verdade'

Imagem - O que é seu volta: Universo anuncia reconciliações e 'segunda chance' para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro)

O que é seu volta: Universo anuncia reconciliações e 'segunda chance' para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro)

Imagem - Mãe de Virginia Fonseca sofre acidente de carro em Goiânia: veja o estado de saúde

Mãe de Virginia Fonseca sofre acidente de carro em Goiânia: veja o estado de saúde

Filha da cantora Kelly Key, Suzanna deixou claro que a vontade de ser mãe existe, mas sem pressão, data marcada ou cobrança externa. Segundo ela, o momento atual é de viver outras experiências.

“Tenho vontade, mas não nesse ano, não no próximo, não sei quando. Estou vivendo tudo com muita tranquilidade. Vou morar sozinha, ainda não tô noiva, não sou casada. Acho que as coisas precisam ser devagar”, explicou.

Ela reforçou que a maternidade é um sonho bonito, mas que não faz parte dos planos imediatos: “Quero aproveitar certas fases da minha vida antes. Ser mãe é algo lindo, mas eu zero penso nisso agora. De verdade. Se eu puder esperar, vou esperar o melhor momento.”

Suzanna Freitas

Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram
1 de 20
Suzanna Freitas por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Filha de Kelly Key passa por remodelação do bumbum após perder 26kg; ANTES E DEPOIS

Kelly Key dá apartamento de presente para filha: 'Uma menina pronta'

Kelly Key surpreende e se torna presidente de time de futebol

Kelly Key conta por que abandonou carreira de cantora: 'Sufocante'

Filho de Kelly Key sofre acidente e artista desabafa: 'Cada dificuldade é uma lição valiosa'

E, para quem insiste nos boatos, Suzanna ainda respondeu com ironia: “Meu implante hormonal tá bem lindo aqui.”

O assunto veio à tona em meio a uma fase importante de transformação pessoal. Ao longo de pouco mais de dois anos, Suzanna perdeu cerca de 26 quilos, resultado de mudanças de hábitos e cuidados com a saúde.

Apesar de comemorar a conquista, ela tem sido honesta ao falar sobre os desafios emocionais que acompanham o emagrecimento. Recentemente, contou aos seguidores que ainda enfrenta dificuldades para se reconhecer no espelho e lida com episódios de distorção da própria imagem.

Leia mais

Imagem - Mudou muito? Web resgata fotos de Aline Campos, do BBB 26, antes de procedimentos estéticos; veja

Mudou muito? Web resgata fotos de Aline Campos, do BBB 26, antes de procedimentos estéticos; veja

Imagem - ​Além de Pedro: Relembre as expulsões e polêmicas de assédio que marcaram o Big Brother Brasil

​Além de Pedro: Relembre as expulsões e polêmicas de assédio que marcaram o Big Brother Brasil

Imagem - 'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

Tags:

Gravidez Kelly key Suzanna Freitas

Mais recentes

Imagem - Câmera deixada em trilha flagra animal raro que cientistas não viam há anos

Câmera deixada em trilha flagra animal raro que cientistas não viam há anos
Imagem - O amor profundo finalmente encontra espaço hoje (21 de janeiro) e 3 signos vivem conexões que não pedem explicação

O amor profundo finalmente encontra espaço hoje (21 de janeiro) e 3 signos vivem conexões que não pedem explicação
Imagem - O legume que muita gente tira do prato e faz cara feia pode esconder um benefício importante para o intestino

O legume que muita gente tira do prato e faz cara feia pode esconder um benefício importante para o intestino

MAIS LIDAS

Imagem - Especialista explica por que você não deve conectar sua TV com o wi-fi de casa
01

Especialista explica por que você não deve conectar sua TV com o wi-fi de casa

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
02

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave
03

Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
04

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs