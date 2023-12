Kelly Key conta por que abandonou carreira de cantora: 'Sufocante'

Conhecida por hits dos anos 2000 como Baba e Cachorrinho, Kelly Key explicou por que abandonou a carreira de cantora. Nesta segunda-feira, 18, ela gravou vídeos comentando as dificuldades que enfrentou na indústria do entretenimento.



O desabafo aconteceu após Kelly assistir à série documental Se Eu Fosse Luísa Sonza, da Netflix, sobre a carreira e vida pessoal da artista. Ela conta ter vivido situações iguais às da cantora.



"Estou em uma parte [da série] em que ela fala sobre as úlceras, eu também tive. É um estilo de vida que não acho compatível, biologicamente falando", disse nos Stories do Instagram.