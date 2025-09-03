SONHO

Kelly Key dá apartamento de presente para filha: 'Uma menina pronta'

Cantora se disse grata por poder proporcionar um espaço próprio para a primogênita

A cantora Kelly Key deu um presente para lá de especial para a sua filha Suzanna Freitas, de 24 anos: um apartamento! O imóvel fica no mesmo prédio onde está sua cobertura em que passa férias no Brasil. Através do Instagram, a famosa compartilhou a novidade com seus seguidores e chegou a responder uma caixinha de perguntas sobre a atitude invejável.

Kelly não deu detalhes do valor do imóvel, localização ou compartilhou fotos do local. O destaque da fala da cantora foi a alegria de ver a primogênita no próprio espaço e a gratidão de poder proporcionar para ela o conforto de uma casa própria, o que é o sonho de muitos. Ela disse que dar uma presente como esse é um "privilégio".

“Meu coração está cheio de gratidão porque Suzanna é uma menina muito especial, que nasceu com o dom da comunicação, encantadora e muito trabalhadora, independentemente da situação financeira da família. Isso é muito bom. Poder presenteá-la com isso é um privilégio. Eu e Mico estamos vivendo uma fase muito boa porque sabemos que entregamos para o mundo uma menina pronta, e ela sabe que vamos estar sempre de portas abertas para ela voltar quando quiser”, disse Kelly Key. A artista teve Suzanna com Latino, mas a criou com o marido Mico Freitas, com quem também tem Jaime Victor Freitas (20).

Ela comentou ainda sobre a relação entre as duas agora que moram bem perto. “O apartamento que a gente deu para ela é no mesmo prédio em que a gente tem uma cobertura. São quatro blocos, e ela conseguiu um no nosso bloco. Ela está no oitavo andar, e falou ‘mãe, quer dizer que eu posso ficar lá com você de pijama, passando o dia vendo TV, e quando eu for dormir eu desço?'”, detalhou.