Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Kelly Key dá apartamento de presente para filha: 'Uma menina pronta'

Cantora se disse grata por poder proporcionar um espaço próprio para a primogênita

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 21:55

Kelly Key e filha Suzanne Freitas
Kelly Key e filha Suzanne Freitas Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A cantora Kelly Key deu um presente para lá de especial para a sua filha Suzanna Freitas, de 24 anos: um apartamento! O imóvel fica no mesmo prédio onde está sua cobertura em que passa férias no Brasil. Através do Instagram, a famosa compartilhou a novidade com seus seguidores e chegou a responder uma caixinha de perguntas sobre a atitude invejável.

Kelly não deu detalhes do valor do imóvel, localização ou compartilhou fotos do local. O destaque da fala da cantora foi a alegria de ver a primogênita no próprio espaço e a gratidão de poder proporcionar para ela o conforto de uma casa própria, o que é o sonho de muitos. Ela disse que dar uma presente como esse é um "privilégio".

Kelly Key e filha Suzzana Freitas

Kelly Key e filha Suzanne Freitas por Reprodução / Instagram
Suzzana Freitas, filha de Kelly Key por Reprodução / Redes Sociais
Kelly Key por Reprodução
Kelly Key por Reprodução
Kelly Key por Reprodução
Suzzana Freitas, filha de Kelly Key por Reprodução / Redes Sociais
Suzzana Freitas, filha de Kelly Key por Reprodução / Redes Sociais
Suzzana Freitas, filha de Kelly Key por Reprodução / Redes Sociais
1 de 8
Kelly Key e filha Suzanne Freitas por Reprodução / Instagram

“Meu coração está cheio de gratidão porque Suzanna é uma menina muito especial, que nasceu com o dom da comunicação, encantadora e muito trabalhadora, independentemente da situação financeira da família. Isso é muito bom. Poder presenteá-la com isso é um privilégio. Eu e Mico estamos vivendo uma fase muito boa porque sabemos que entregamos para o mundo uma menina pronta, e ela sabe que vamos estar sempre de portas abertas para ela voltar quando quiser”, disse Kelly Key. A artista teve Suzanna com Latino, mas a criou com o marido Mico Freitas, com quem também tem Jaime Victor Freitas (20).

Ela comentou ainda sobre a relação entre as duas agora que moram bem perto. “O apartamento que a gente deu para ela é no mesmo prédio em que a gente tem uma cobertura. São quatro blocos, e ela conseguiu um no nosso bloco. Ela está no oitavo andar, e falou ‘mãe, quer dizer que eu posso ficar lá com você de pijama, passando o dia vendo TV, e quando eu for dormir eu desço?'”, detalhou.

“Isso prova que a gente não precisa ficar angustiado quando a gente faz com que eles entendam que a gente está ali para somar. Independentemente de mudar de teto, a conexão é eterna. Esse sentimento gostosinho de casa e aconchego sempre vai ficar. Meu coração fica em paz por saber que, mesmo ela tendo o espaço dela, sempre vai querer voltar e estar perto”, declarou, por fim. 

Leia mais

Imagem - Após BBB, Vitória Strada vai protagonizar projeto na Globo; veja detalhes

Após BBB, Vitória Strada vai protagonizar projeto na Globo; veja detalhes

Imagem - Bruna Biancardi mostra detalhes do quartinho de Mel; confira

Bruna Biancardi mostra detalhes do quartinho de Mel; confira

Imagem - Alexandre Frota afirma que Claudia Raia o traiu com ator: 'A vida é assim'

Alexandre Frota afirma que Claudia Raia o traiu com ator: 'A vida é assim'

Mais recentes

Imagem - Rodrigo Faro surpreende funcionária que trabalha com a família há mais de 15 anos com presente

Rodrigo Faro surpreende funcionária que trabalha com a família há mais de 15 anos com presente
Imagem - Ex-atriz da Globo é resgatada por ativista em situação desumana e precária: ‘Não tomava banho há meses’

Ex-atriz da Globo é resgatada por ativista em situação desumana e precária: ‘Não tomava banho há meses’
Imagem - Após BBB, Vitória Strada vai protagonizar projeto na Globo; veja detalhes

Após BBB, Vitória Strada vai protagonizar projeto na Globo; veja detalhes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua