Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após BBB, Vitória Strada vai protagonizar projeto na Globo; veja detalhes

Atriz voltou à emissora para gravar novo trabalho

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 21:00

Vitória Strada
Vitória Strada Crédito: Divulgação

Depois de sua participação marcante no Big Brother Brasil 2025 como parte do grupo dos Camarote, a atriz Vitória Strada se prepara para protagonizar um novo projeto na TV Globo. A famosa vai protagonizar um telefilme - obra audiovisual de ficção, produzida diretamente para ser exibida na televisão. A previsão de estreia é para o primeiro semestre de 2025 no Globoplay. 

De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, as gravações estão previstas para acontecer ainda este mês em Porto Alegre, cidade natal de Vitória. O projeto faz parte da linha de produções regionais da emissora e contará com o suporte da afiliada RBS TV. Além de integrar o catálogo do streaming, o filme será exibido na programação da emissora sulista.

Vitória Strada

Vitória Strada no "Café com o Eliminado" por Reprodução / TV Globo
Vitória Strada por Divulgação
Vitória Strada por Reprodução
Vitória Strada por Reprodução
Vitória Strada foi eliminada do BBB25 por Divulgação / TV Globo
Vitória Strada por Reprodução / Redes Sociais
Vitória Strada por Reprodução / Redes Sociais
Vitória Strada namorou com Marcella Rica por Reprodução Globo/ Redes Sociais
Vitória Strada e Deborah Secco por Reprodução
1 de 9
Vitória Strada no "Café com o Eliminado" por Reprodução / TV Globo

Leia mais

Imagem - 'A Viagem': saiba o que acontece após a morte de Otávio na novela

'A Viagem': saiba o que acontece após a morte de Otávio na novela

Imagem - Atriz relembra morte da filha durante gravações de novela que está no ar na Globo

Atriz relembra morte da filha durante gravações de novela que está no ar na Globo

Imagem - Ruivinha de Marte entra para o fisiculturismo e mostra nova fase: 'Estou curada'

Ruivinha de Marte entra para o fisiculturismo e mostra nova fase: 'Estou curada'

Além da novidade, Vitória Strada tem outro trabalho inédito já finalizado: o longa "Covil", dirigido por Rodrigo Lages. Na trama ela contracena com Daniel Rocha, seu namorado. O filme conta a história de uma jovem que herda uma casa marcada por disputas familiares e descobre, com seu marido, uma presença misteriosa escondida em um cômodo trancado. 

Modelo desde os 12 anos e atriz, Vitória construiu sua carreira na Globo tendo atuado em novelas como "Tempo de Amar" (2017), "Espelho da Vida" (2018) e "Salve-se Quem Puder" (2020). Em 2022, ela venceu o Dança dos Famosos, quadro do "Domingão com Hulk". O seu último trabalho na dramaturgia da Globo foi em uma participação novela "Fuzuê" (2023).

Famosas que assumiram relações com mulheres

Fernanda Gentil e Priscila Montandon por Reprodução/Redes Sociais
Fafy Siqueira e Fernanda Lorenzoni por Reprodução/Redes Sociais
Daniela Mercury e Malu Verçosa por Reprodução/Redes Sociais
Nanda Costa e Lan Lanh por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Maria Casadevall e Larissa Mares por Reprodução/Redes Sociais
Thalita Carauta e Tay O'Hanna por Reprodução/Redes Sociais
Ludmilla e Brunna Gonçalves  por Reprodução
Vera Zimmermann e Luciana Ramanzini por Redes sociais
Inez Viana e Debora Lamm por Reprodução/Redes Sociais
Carol Duarte e Aline Klein por Reprodução/Redes Sociais
Samantha Jones e Manu Morelli por Reprodução/Redes Sociais
Lauana Prado e Tati Dias por Reprodução/Redes Sociais
Jodie Foster e Alexandra Hedison por Reprodução/Redes Sociais
Leilane Neubarth e Gaia Maria por Reprodução/Redes Sociais
Maria Gadú e Ana Paula Popi por Reprodução/Redes Sociais
Kristen Stewart e Dylan Meyer por Reprodução/Redes Sociais
Fernanda Souza e Eduarda Porto por Reprodução/Redes Sociais
Marina Moschen e Emília Sauaia por Reprodução/Redes Sociais
Marcella Rica e Vitória Strada por Redes sociais
1 de 19
Fernanda Gentil e Priscila Montandon por Reprodução/Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Bruna Biancardi mostra detalhes do quartinho de Mel; confira

Bruna Biancardi mostra detalhes do quartinho de Mel; confira

Imagem - Alexandre Frota afirma que Claudia Raia o traiu com ator: 'A vida é assim'

Alexandre Frota afirma que Claudia Raia o traiu com ator: 'A vida é assim'

Imagem - Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

Mais recentes

Imagem - Rodrigo Faro surpreende funcionária que trabalha com a família há mais de 15 anos com presente

Rodrigo Faro surpreende funcionária que trabalha com a família há mais de 15 anos com presente
Imagem - Kelly Key dá apartamento de presente para filha: 'Uma menina pronta'

Kelly Key dá apartamento de presente para filha: 'Uma menina pronta'
Imagem - Ex-atriz da Globo é resgatada por ativista em situação desumana e precária: ‘Não tomava banho há meses’

Ex-atriz da Globo é resgatada por ativista em situação desumana e precária: ‘Não tomava banho há meses’

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua