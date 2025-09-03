NOVIDADE

Após BBB, Vitória Strada vai protagonizar projeto na Globo; veja detalhes

Atriz voltou à emissora para gravar novo trabalho

Elis Freire

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 21:00

Vitória Strada Crédito: Divulgação

Depois de sua participação marcante no Big Brother Brasil 2025 como parte do grupo dos Camarote, a atriz Vitória Strada se prepara para protagonizar um novo projeto na TV Globo. A famosa vai protagonizar um telefilme - obra audiovisual de ficção, produzida diretamente para ser exibida na televisão. A previsão de estreia é para o primeiro semestre de 2025 no Globoplay.

De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, as gravações estão previstas para acontecer ainda este mês em Porto Alegre, cidade natal de Vitória. O projeto faz parte da linha de produções regionais da emissora e contará com o suporte da afiliada RBS TV. Além de integrar o catálogo do streaming, o filme será exibido na programação da emissora sulista.

Vitória Strada 1 de 9

Além da novidade, Vitória Strada tem outro trabalho inédito já finalizado: o longa "Covil", dirigido por Rodrigo Lages. Na trama ela contracena com Daniel Rocha, seu namorado. O filme conta a história de uma jovem que herda uma casa marcada por disputas familiares e descobre, com seu marido, uma presença misteriosa escondida em um cômodo trancado.

Modelo desde os 12 anos e atriz, Vitória construiu sua carreira na Globo tendo atuado em novelas como "Tempo de Amar" (2017), "Espelho da Vida" (2018) e "Salve-se Quem Puder" (2020). Em 2022, ela venceu o Dança dos Famosos, quadro do "Domingão com Hulk". O seu último trabalho na dramaturgia da Globo foi em uma participação novela "Fuzuê" (2023).