Ruivinha de Marte entra para o fisiculturismo e mostra nova fase: 'Estou curada'

A influenciadora amazonense encontrou na academia um novo propósito de vida

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:04

Ruivinha de Marte Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

A influenciadora Anny Bergatin, conhecida como Ruivinha de Marte, revelou ao g1 nesta terça-feira (02) como superou os traumas do bullying e transformou completamente sua trajetória. Natural de Urucará, no Amazonas, ela contou que chegou a pesar apenas 43 kg e sofreu duras críticas pela magreza, situação que se agravou durante sua participação em reality shows e a levou a enfrentar uma depressão profunda.

Determinada a mudar de vida, Ruivinha encontrou na musculação uma válvula de escape. Hoje, com 60 kg e uma rotina intensa de treinos, ela comemora não só a evolução física, mas também a recuperação da autoestima e o início de uma nova fase: o fisiculturismo.

“O bullying me fez querer evoluir. Antes da fama já era complicado, mas quando entrei em um reality, piorou muito. Caí em depressão, mas a academia me salvou. Hoje estou curada e feliz com minha transformação”, disse.

O que começou como um hobby logo virou disciplina. A influenciadora explicou que, ao perceber mudanças no corpo e receber elogios tanto nas redes quanto pessoalmente, decidiu não parar mais. “Vi que estava inspirando outras pessoas e isso me motivou ainda mais”, contou.

Atualmente, Ruivinha treina seis vezes por semana e segue uma alimentação regrada, ao lado do coach Felipe Franco, focada em sua estreia no fisiculturismo categoria biquíni. A transição de hábitos também envolveu a dieta: ela deixou de lado industrializados, doces e refeições desregradas para adotar uma rotina com seis refeições diárias, suplementação e comida limpa.

“O maior desafio é manter disciplina. Tenho que comer mesmo sem fome, não posso pular refeições. Mas sei que é o que me aproxima dos meus objetivos”, explicou.

Evolução de Ruivinha de Marte

Ruivinha de Marte soma mais de 20 milhões de seguidores no TikTok por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte é o nome artístico para Anny Bergatin por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte começou a ficar famosa em 2020 por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte foi a 10ª eliminada da Fazenda  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte fez uma harmonização facial  por Reprodução/Redes Sociais
Em seguida, Ruivinha de Marte colocou silicone nos seios por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte também colocou lentes de contato nos dentes por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte; antes e depois  por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora Ruivinha de Marte anuncia entrada no fisiculturismo por Divulgação
Ruivinha de Marte soma mais de 20 milhões de seguidores no TikTok por Reprodução/Instagram

Diante das críticas sobre suposto uso de recursos artificiais, a influenciadora rebateu com firmeza. “Sou natural e vou provar isso nos palcos. Se levantam dúvidas, é porque o trabalho está dando resultado. Isso só me dá mais força para continuar”, afirmou.

Com mais de 20 milhões de seguidores no TikTok e 9 milhões no Instagram, Ruivinha já conquistava o público com humor, dança e autenticidade. O sucesso explodiu em 2021, após participar do clipe Na Ponta do Pé, de Nadson O Ferinha, e se consolidou no hit No Chão Novinha, parceria de Anitta e Pedro Sampaio.

Agora, ao abraçar o universo fitness, ela abre um novo capítulo em sua carreira sem abandonar os palcos e a vida artística. “Meu público continua comigo, mas agora atraí também quem busca inspiração para mudar de vida. Hoje sou exemplo, principalmente para quem já sofreu com a magreza. O segredo é foco e determinação”, concluiu.

