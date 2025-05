SUPERAÇÃO

Ruivinha de Marte mostra antes e depois após ganhar 15kg: 'Calei a boca de muita gente'

Influenciadora revelou como o ganho de 15kg ajudou a salvar sua vida após crise profunda

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de maio de 2025 às 14:58

Ruivinha de Marte mostra antes e depois após ganhar 15kg: 'Calei a boca de muita gente' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cantora e influenciadora Ruivinha de Marte, de 28 anos, surpreendeu os seguidores ao surgir com 15 quilos a mais, tudo de massa magra. Mas a transformação não foi só física: por trás da nova silhueta, há uma história de dor, recuperação e saúde mental. Em entrevista exclusiva à Quem, Anny Bergatin, seu nome real, contou que a mudança no corpo veio após um processo intenso de superação da depressão. >

"Eu estava em depressão profunda", confessa Ruivinha, que revela ter pensado em tirar a própria vida. O gatilho foi sua participação no reality A Fazenda 14, em 2022. "Me chamavam de burra, diziam que eu era a mais fraca, que entrei no lugar de outro participante. Aquilo foi entrando na minha cabeça", relembra.>

Famosa por seus vídeos dançando de forma divertida, Ruivinha viu seu carisma virar motivo de chacota nas redes. "Diziam que eu só conquistei as coisas por causa da 'dancinha' e que não merecia nada do que tinha. Comecei a acreditar nisso.">

A situação piorou após o programa. "Passei a me isolar. Os comentários cruéis me destruíam. Achei que não havia saída", desabafa.>

Foi quando ela resolveu pedir ajuda. "Pedi um psiquiatra, porque percebi que aquilo não era meu normal. Descobri que tudo era reflexo do que vivi no reality. A academia foi minha fuga. Depois vieram alimentação, suplementação, e tudo foi mudando", explica.>

Com biotipo naturalmente magro, Ruivinha precisou de disciplina para alcançar o corpo atual. Trocou hábitos, passou a treinar musculação de segunda a sábado, reorganizou a rotina alimentar e, com ajuda do nutricionista Daniel Guedes, aprendeu a cuidar também da mente.>

Evolução de Ruivinha de Marte após ganhar 15kg 1 de 23

Hoje, aos 61 kg e com autoestima renovada, ela vibra ao olhar para trás. "Treino pesado membros inferiores, evito treinar muito o tronco para não ficar grande demais. Antes não tinha bumbum nenhum, agora estou até construindo glúteos! Fiz muita gente engolir as piadas", comemora.>

Ela afirma que o mais importante foi resgatar sua força interior. "Diziam que eu ia perder a graça se engordasse. Mas continuei. E hoje estou viva, forte e com planos de talvez competir como fisiculturista no futuro.">