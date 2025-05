POLÊMICA

'Deus, larga de ser escroto': banda causa revolta após ataques contra fé cristã durante festival

No último sábado (25), a banda Camisa de Vênus disparou frases ofensivas contra igrejas cristãs e dividiu opiniões entre o público

Durante uma apresentação no último sábado (25), na 18ª edição do Cactus Moto Fest, em Currais Novos (RN), a banda Camisa de Vênus protagonizou uma série de falas polêmicas que repercutiram negativamente nas redes sociais e entre o público presente. O vocalista Marcelo Nova fez declarações ofensivas envolvendo a fé cristã, incluindo provocações explícitas à igreja católica e evangélica. >

Durante o show, Marcelo ironizou os religiosos na plateia com frases agressivas e de forte teor sexual. Em determinado momento, disse: "Que complexo filha da p***, como se vocês não fossem os maiores punheteiros de Currais Novos. Qual o problema com a p*** da punheta?" Em seguida, continuou com outras provocações: "Jesus tinha p*** ou não tinha? Fazia xixi apertadinho?", além de frases como "Ô Deus… larga de ser escroto e coloca logo na carteira" e "Se o avião cair, podem falar: 'Tá vendo aquele ateu foi mexer com o Senhor, se f****'".>

As declarações geraram desconforto em parte do público e levaram os organizadores do evento a se manifestarem oficialmente. Em nota, o Cactus Moto Club lamentou o comportamento do artista e reforçou que a contratação da banda foi uma decisão interna, sem envolvimento de patrocinadores ou apoiadores institucionais.>

"A exemplo da população currais-novense, o Cactus Moto Club lamenta profundamente os termos usados pelo vocalista da banda. Reforçamos que a escolha do grupo foi baseada apenas em critérios artísticos voltados ao público do rock, sem qualquer ligação com as opiniões expressadas no palco. Repudiamos os excessos cometidos e reforçamos nosso compromisso com eventos que respeitem o público e promovam a cultura com responsabilidade", afirmou a organização.>

"A Prefeitura de Currais Novos repudia veementemente as declarações desrespeitosas e de cunho pejorativo, preconceituoso e de intolerância religiosa, proferidos na noite deste sábado (24) por uma das bandas que realizaram show no evento ‘Cactus Moto Fest’. Compreendendo que o evento tem caráter plural, não é aceitável, em nenhuma hipótese, que se use da plataforma do evento para proferir mensagens que atentem contra a dignidade e o respeito. Atitudes como estas, independente de artista ou pessoa, será repudiado e inaceitável.">