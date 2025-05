MÚSICA

Caetano Veloso e Maria Bethânia lançam álbum ao vivo da turnê

Projeto reúne 33 faixas de show histórico e emociona fãs com versões inéditas dos irmãos baianos

Caetano Veloso e Maria Bethânia presentearam os fãs nesta segunda-feira (26) com o lançamento oficial do álbum Caetano & Bethânia Ao Vivo, registro da turnê histórica que os dois realizaram em conjunto no último ano. O disco, disponível nas plataformas digitais, reúne 33 faixas e traz momentos de forte carga emocional, além da inédita "Um Baiana", uma homenagem direta ao grupo BaianaSystem. >