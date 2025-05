FAMOSOS

Afastada da TV, ex-Globo vive reclusa após sofrer queimaduras em gravação de novela

Ela teve parte do corpo queimado durante cena com pólvora

Hoje com 54 anos, Cibele vive reclusa em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e leva uma vida afastada da televisão. Segundo informações do portal Notícias da TV, o afastamento foi motivado por um acidente grave durante as gravações da minissérie Rei Davi, da Record, em 2012.>

Na ocasião, a atriz interpretava a personagem Allat e participou de uma cena que envolvia o uso de pólvora. Houve uma explosão no estúdio do complexo Recnov, no Rio, e Cibele acabou com parte do corpo queimado. As chamas atingiram os ombros e o cabelo da atriz. Ela precisou de atendimento imediato dos bombeiros e, posteriormente, foi submetida a tratamento médico e a uma cirurgia plástica nas costas para tratar as cicatrizes.>