Lívia Andrade revela por que foi demitida de 'A Praça É Nossa'

Durante homenagem na Globo, apresentadora relembrou episódio marcante e destaca lição que levou para a vida

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de maio de 2025 às 14:41

Lívia Andrade revela por que foi demitida de 'A Praça É Nossa' Crédito: Reprodução

Lívia Andrade voltou ao passado durante a gravação da homenagem a Carlos Alberto de Nóbrega, exibida no Domingão com Huck, da TV Globo. Emocionada ao lembrar a trajetória no humorístico A Praça É Nossa, do SBT, ela compartilhou um episódio pouco conhecido: o dia em que foi demitida por pedir aumento de cachê. >

"Na época, eu ganhava R$ 350 por diária e percebi que um colega, só por ser homem, recebia mais. Fui conversar e pedi um reajuste", contou. A resposta de Carlos Alberto foi imediata e inesperada: ele a dispensou do programa.>

No entanto, a história deu uma reviravolta no dia seguinte. "Ele me chamou de volta com um aumento de R$ 50. Naquele momento, não era pelo valor em si, mas pela atitude de tentar melhorar minha situação", explicou.>

Para Lívia, o episódio serviu como aprendizado profissional. "Aprendi que não se deve pedir aumento se comparando com os outros, e sim mostrando seu próprio valor. Depois disso, conquistei espaço em outros quadros e ganhei um personagem fixo, que era o sonho de todos no elenco.">

Ela também destacou a importância de colaborar com os colegas de cena. "Carlos me ensinou a ser escada, a dar suporte no palco. Nem sempre você precisa brilhar sozinho. Todos ali têm sua função.">