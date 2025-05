FAMOSOS

Filha de Benedito Ruy Barbosa atualiza estado de saúde do autor após internação na UTI

Aos 94 anos, veterano da teledramaturgia brasileira trata infecção urinária e insuficiência renal em hospital de São Paulo

O autor de novelas Benedito Ruy Barbosa, 94 anos, está internado na UTI do Hospital do Coração, em São Paulo, desde o dia 20 de maio. Segundo sua filha, a também autora Edmara Barbosa, ele apresenta melhora no quadro de saúde e está lúcido. >