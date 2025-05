LUTO

Mônica Vidal, a 'Marleninha' do Pânico na TV, morre aos 59 anos

Humorista que marcou o público com sátira à diretora Marlene Mattos morreu neste domingo (25)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de maio de 2025 às 14:49

Mônica Souza, a Marleninha Matos do Pânico Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A comediante Mônica Vidal de Souza, que ficou conhecida nacionalmente como a irreverente "Marleninha Matos" do programa Pânico na TV, faleceu neste domingo (25), aos 59 anos, após sofrer um mal súbito em Vinhedo, no interior de São Paulo, onde morava. O sepultamento ocorreu na tarde de segunda-feira (26), no Cemitério Municipal da cidade. >

Nascida em São Paulo em 18 de janeiro de 1966, Mônica se destacou no início dos anos 2000 por seu trabalho como atriz cômica e radialista. Além da TV, ela também era baterista e cuidava da mãe, diagnosticada com Alzheimer. A notícia de sua morte pegou os familiares e amigos de surpresa. "Ela estava bem, ninguém esperava. É muito triste, porque a Mônica fez muita gente rir", disse Vera Barbosa, prima da artista.>

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Mônica não resistiu.>

Mônica ficou eternizada na televisão por sua participação no Pânico na TV, quando interpretava uma versão fictícia e exagerada da diretora Marlene Mattos. Sua estreia aconteceu em 2004 no famoso quadro em que Rodrigo Scarpa, o Vesgo, invadiu a sede da Band. "A gente entrou dizendo que era a equipe da Marlene Mattos. A Band acreditou e abriu a porta", relembrou Scarpa em homenagem nas redes sociais. O episódio teve picos de 9 pontos de audiência e chegou a superar a Record no horário.>

Em 2005, ela passou a ter mais espaço no programa com o quadro Lingeries em Perigo, ao lado de Sabrina Sato. A atração, que satirizava mortes absurdas da personagem de Mônica, acabou causando polêmica e levou a RedeTV! a mudar o horário da exibição do humorístico após intervenção da Justiça.>