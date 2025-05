REALITY SHOW

MasterChef estreia com maior prêmio da história, duelos intensos e ausência de apresentadora; veja

12ª temporada do reality culinário começa nesta terça (27), às 22h30, com formato renovado

Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2025 às 13:35

Elenco do MasterChef 2025 Crédito: Reprodução/Band

A cozinha mais famosa do país está de volta com tempero novo! A 12ª temporada do MasterChef Brasil estreia nesta terça-feira (27), às 22h30, na Band, com mudanças históricas, convidados de peso e duelos eletrizantes que já prometem aquecer o coração dos fãs do reality gastronômico.>

Nesta edição, o programa traz uma das maiores transformações desde sua estreia em 2014: a ausência de um apresentador fixo. Ana Paula Padrão se despediu do comando do reality após uma década marcante, e, agora, a condução dos episódios será feita diretamente pelos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.>

Logo no episódio de estreia, o reality coloca os 18 participantes frente a frente em uma dinâmica inédita: duelos individuais. Cada competidor escolhe um adversário e, em apenas uma hora, precisa preparar um prato com um dos nove grupos alimentares mais populares do mercado.>

Elenco da nova temporada do MasterChef Brasil 2025 Crédito: Reprodução/Instagram

O vencedor do duelo garante vaga direta no episódio seguinte, enquanto o perdedor vai para a prova de eliminação, que exigirá criatividade ao máximo: preparar um vegetal com, no mínimo, três texturas diferentes. Para isso, os participantes receberão uma aula especial da chef Helena Rizzo.>

Mesmo sem um apresentador oficial, a temporada terá convidados especiais. O jornalista Evaristo Costa marcará presença no 10º episódio, conduzindo um leilão culinário e degustando os pratos dos competidores.>

Outro momento aguardado é o retorno simbólico de Paola Carosella, jurada original do programa entre 2014 e 2021. A chef participa apenas do episódio de estreia, reacendendo a memória afetiva dos fãs.>

Onde assistir ao MasterChef Brasil 2025?

Os episódios serão exibidos todas as terças-feiras, às 22h30, na Band, com transmissão simultânea pelo site Band.com.br e no aplicativo Bandplay. Para quem perder a estreia, a reprise vai ao ar aos domingos, às 16h, na Band. Também haverá exibição às sextas-feiras, às 19h, no Discovery Home & Health e na plataforma Max, a partir de 30 de maio.>

Premiação histórica

O vencedor da temporada 2025 será premiado com o maior pacote da história do programa:>

R$ 500 mil, sendo:>

R$ 50 mil + consultoria do iFood>

R$ 100 mil da Asaas para gestão financeira>

R$ 350 mil em dinheiro oferecidos pela produção>

Vale-presente de R$ 30 mil da Havan>

Curso completo na renomada escola Le Cordon Bleu>

O segundo colocado também não sai de mãos vazias: ganhará um curso de pâtisserie na mesma instituição.>

Elenco diverso

Com 18 cozinheiros amadores, o elenco da nova temporada reúne pessoas de diferentes regiões e trajetórias de vida. São advogados, estudantes, comerciantes, influenciadores, pecuaristas e até uma ex-árbitra de futebol. Conheça os participantes:>

André (31) – Pecuarista, SP>

Daniela (49) – Advogada, RJ>

Felipe B. (33) – Barista, RJ>

Felipe M. (33) – Publicitário, SP>

Fernanda (34) – Ex-árbitra de futebol, SC>

Flávia (26) – Técnica em enfermagem, MG>

Gloria (66) – Professora de idiomas, SP>

Guilherme (19) – Estudante, SP>

Leonela (29) – Advogada, BA>

Lucas (31) – Engenheiro ambiental, DF>

Naiara (28) – Designer náutico, SC>

Ricard (32) – Psicólogo, PB>

Rodrigo (35) – Comerciante, RJ>

Salomar (47) – Empresário, DF>

Sofia (26) – Relações públicas, SP>

Taynan (33) – Dentista, RJ>

Teresa (29) – Engenheira, PR>