Pai de André Marques morre após luta contra câncer: 'Descanse e cuide de nós'

Otto Marques faleceu nesta terça (27) em hospital no Rio de Janeiro

O apresentador André Marques anunciou, nesta terça-feira (27), a morte de seu pai, Otto Marques, vítima de câncer no pâncreas. Em uma publicação emocionante nas redes sociais, o artista se despediu do patriarca, que estava internado no Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e sofreu uma parada respiratória. >

“O olho azul fica pra quando nos encontramos em outro lugar, meu pai… Descanse e cuide de nós”, escreveu André em seu perfil no Instagram. Ele completou a homenagem citando também sua cadela, Gordinha, que faleceu em 2022: “Corra com Gordinha aí nesse paraíso e um dia espero encontrar vocês aí… Obrigado, te amo”.>

O velório de Otto Marques foi marcado para esta terça-feira (27), das 11h às 14h, no Crematório do Cemitério da Penitência, localizado no bairro do Caju, Zona Norte do Rio. Em comunicado divulgado nas redes sociais, familiares prestaram agradecimentos e prestaram solidariedade: “Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos e expressamos nossos mais sinceros sentimentos”.>