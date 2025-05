VOLTOU!

Paola Carosella volta ao MasterChef Brasil após cinco anos afastada do programa

Chef será convidada especial da 12ª temporada e celebra reencontro com colegas e fãs

Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2025 às 21:33

Paola Carosella Crédito: Reprodução

Cinco anos após deixar o júri do MasterChef Brasil, Paola Carosella está de volta à cozinha mais famosa da televisão brasileira. A chef será a convidada especial da 12ª temporada do reality culinário, que estreia no próximo dia 27 de maio, na Band.

>

“Voltar é uma festa! Porque volto a ver meus amigos, volto a ver as pessoas que eu amo e num lugar que me transformou”, afirmou Paola em entrevista. Desta vez, no entanto, ela não integrará o corpo de jurados, composto atualmente por Eric Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo, e fará uma participação especial no novo formato do programa.>

Paola Carosella 1 de 4

A chef também definiu o retorno como um encerramento simbólico de um ciclo pessoal e profissional. “Para mim, é uma oportunidade de fechar uma fase da minha vida muito importante, que foram os últimos 12 anos. É uma chave de ouro para fechar um momento e começar outros”, disse.>

Quando e onde assistir>

A nova temporada do MasterChef Brasil será exibida às terças-feiras, às 22h30, na Band. A partir de 30 de maio, o programa também estará disponível às sextas, às 19h, na Discovery Home & Health e na HBO Max.>

A trajetória de Paola Carosella>

Nascida em Buenos Aires em 30 de outubro de 1972, Paola tem uma carreira consolidada na gastronomia internacional. Trabalhou na Argentina, França e Estados Unidos antes de se estabelecer no Brasil, onde fundou o restaurante Arturito e a rede de empanadas La Guapa. Também é autora do livro Todas as Sextas, que reúne memórias e receitas.>

Ela estreou no MasterChef Brasil em 2014, permanecendo até 2020. Participou das versões Profissionais e Júnior do programa e conquistou uma base fiel de fãs pela postura firme e afetuosa.>

Por que ela deixou o programa?>

Em janeiro de 2021, Paola anunciou a saída do reality para se dedicar aos próprios negócios e à família. Na época, afirmou que sua permanência poderia comprometer a autenticidade que sempre teve no programa. “Seria muito ruim se eu ficasse”, declarou. Após sua saída, foi substituída por Helena Rizzo na bancada de jurados.>