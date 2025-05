DOR

Filha de Mano Menezes se emociona e desabafa após morte de enteados: 'Pior vídeo que já gravei'

Maria Sophia e Arthur Dumoncel morreram após capotamento na BR-293, no Rio Grande do Sul

Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2025 às 21:21

Filha de Mano Menezes Crédito: Reprodução

Camilla Menezes, filha do técnico Mano Menezes, falou pela primeira vez sobre a morte dos enteados Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, vítimas de um acidente de carro na BR-293, em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. A madrasta fez um desabafo nas redes sociais e agradeceu o apoio recebido.>

“Meu agradecimento a essa avalanche de amor que eu e minha família recebemos nesses últimos dias. Não há palavras, eu sei que não há. Essa live não vai ficar gravada muito tempo, mas quero deixar ela aqui no meu feed para que ela possa chegar a todas as pessoas que estão nos mandando mensagens, ligações e carinho e que, neste momento, a gente ainda não consegue responder. Obrigada a todos por tudo e por tanto”, escreveu Camilla na publicação.>

Durante o vídeo, feito ao vivo no Instagram, Camilla aparece chorando, permanece em silêncio por alguns segundos e, em seguida, inicia o desabafo.>

"Tamanha foi a avalanche, a onda de amor que eu, meu marido e minha família recebemos, sinto que tinha que vir aqui para agradecer a todos vocês. Eu não gravei esse vídeo, estou fazendo ao vivo porque acho que não teria condições de chegar ao final dele gravando. Então prefiro fazer ao vivo, ele é mais franco, honesto e consigo chegar ao fim passando essa mensagem para vocês", disse. "Mas esse certamente é o pior vídeo que eu vou gravar na minha vida", seguiu.>

A filha de Mano Menezes disse ainda que se emocionou com o carinho vindo de diferentes partes do país e até do exterior:>

"Não existem palavras para explicar o que aconteceu com a nossa família neste final de semana. A gente recebeu muito amor através das mensagens de vocês, das coroas de flores, das cestas de flores que nos mandaram. De lugares e pessoas maravilhosas, incríveis e que foram perfeitas conosco. De todo o Rio Grande do Sul, de São Paulo, de todo o Brasil, dos Estados Unidos, Alemanha".>

Camilla afirmou que ainda não conseguiu responder às mensagens recebidas, mas fará isso pessoalmente. "Eu sei que vocês mandaram as mensagens, mas eu preciso de um pouquinho a mais de tempo para responder e não quero que entendam isso como falta de educação ou respeito. É muito difícil este momento", seguiu.>

"Preciso estar um pouquinho mais forte para ler tudo e conseguir responder, mas faço questão de responder um a um de vocês, pessoalmente, nem que demore anos", concluiu.>

O acidente>

Maria Sophia e Arthur Dumoncel morreram ainda no local do acidente, após o carro em que estavam capotar no km 303 da BR-293. Uma terceira vítima, um homem de 42 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Outras duas pessoas,o motorista, de 29 anos, e um passageiro, de 23, seguem internadas na UTI.>

O enterro dos irmãos foi realizado no domingo (19), no Cemitério Santa Rita, em Santa Maria (RS). Em nota, o Grêmio prestou solidariedade à família:>