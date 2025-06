BBB 26

Globo se manifesta sobre Eliana no comando do Big Brother Brasil 2026

Emissora negou especulações e garantiu que Tadeu Schmidt permanece como apresentador

Elis Freire

Publicado em 13 de junho de 2025 às 16:46

Eliana Crédito: Reprodução

Nesta sexta-feira (12), circularam rumores de que a apresentadora Eliana estaria participando de testes dentro da TV Globo para comandar o Big Brother Brasil 2026. Os rumos ganharam forma, já que a loira não ganhou um projeto próprio desde que entrou na emissora. >

Porém, em nota divulgada à imprensa, a Globo negou que Eliana estaria sendo cogitada para comandar a edição do reality do próximo ano. A platinada garantiu que Tadeu Schmidt seguirá à frente do programa de convivência que deve estrear em janeiro de 2026. >

"As informações não procedem, Tadeu segue no comando do BBB. Estamos absolutamente satisfeitos com o apresentador", informa o comunicado.>

Os fãs de Eliana, então, seguem pedindo mais protagonismo na Globo. A comunicadora já substituiu a cantora Ivete Sangalo no reality temporário, "The Masked Singer Brasil", e na edição especial do 'Vem Que Tem'.>

Eliana saiu do SBT em abril do ano passado. Se confirmada, ela seria a primeira mulher a comandar o maior reality do país após mais de 25 anos no ar.>

