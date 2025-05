DOENÇA

Cantora Angela Ro Ro diz que foi diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer

Ela foi às redes sociais pedir ajuda financeira aos fãs e amigos

A cantora e compositora Angela RoRo, cujo nome de batismo é Angela Maria Diniz Gonsalves, utilizou das redes sociais para comunicar que está com suspeita de câncer. >

Por isso ela está pedindo ajuda aos fãs e amigos que possam depositar qualquer quantia através de seu pix que é o seu CPF. “Meus amigos, estou fazendo esse vídeo com dificuldade física. Fui diagnosticada com infecção no sangue suspeita de câncer", disse. >