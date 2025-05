FATALIDADE

Tiktoker de 19 anos morre após batalha contra câncer no cérebro

Anna Grace Phelan documentava sua batalha contra a doença nas redes sociais

A estrela do TikTok Anna Grace Phelan morreu, aos 19 anos, após lutar contra um câncer no cérebro. A notícia do falecimento foi confirmada no último sábado (24/5), em uma mensagem postada em sua página na plataforma. >