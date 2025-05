FOFURA

Luciano Huck interrompe Domingão para atender ligação da filha

Apresentador comandava o quadro 'Quem Quer Ser um milionário'

Luciano Huck surpreendeu o público ao atender uma ligação da filha caçula, Eva, durante a gravação do "Domingão com Huck", exibido neste domingo (25). No momento, o apresentador comandava o quadro “Quem Quer Ser Um Milionário” e o participante Jonas, médico otorrinolaringologista, se aproximava da última pergunta do jogo. >