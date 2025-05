LEIA

Nota de repúdio reacende polêmica entre padre Fábio de Melo e gerente de café demitido

Sacerdote acusou trabalhador de destratá-lo em Joinville

Elis Freire

Publicado em 26 de maio de 2025 às 18:36

Jair José Aguiar da Rosa e Pe. Fábio de Melo Crédito: Reprodução

O Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e de Hotéis, restaurantes, bares e similares de Joinville e região (Sitratuh) publicou uma nota de repúdio que reacendeu a polêmica entre o padre Fábio de Melo e o gerente de café demitido. A entidade que representa os trabalhadores das categorias se colocou contra a reclamação pública do sacerdote que culminou na demissão do funcionário e afirmou que está apoiando o trabalhador após o ocorrido. >

Tudo começou quando Fábio de Melo foi às redes sociais reclamar que teria sido mal atendido pelos funcionários da cafetaria Havana, em Joinville, em especial o gerente, que o teria destratado. Após a repercussão do vídeo, Jair José Aguiar da Rosa acabou demitido. >

A Sitratuh defendeu que o desligamento se deu somente por conta da viralização do vídeo e que a responsabilidade da empresa recaiu apenas para o funcionário em questão. “A empresa optou por culpabilizar injustamente e isoladamente o empregado através da imediata dispensa, em clara reação à viralização do vídeo”, diz trecho.>

A entidade alega ainda que com a divulgação de somente parte dos vídeos da câmera, sem o consentimento do trabalhador, a sua reputação acabou manchada sem chance de defesa. “O empregado foi alvo de um típico “exposed” nas redes sociais, sendo injustamente transformado em alvo de cancelamento virtual, com sua imagem (vídeo de câmeras internas) circulando nacionalmente sem qualquer apuração prévia dos fatos”, destacou o sindicato.>

Veja nota completa do Sitratuh>

A empresa não apurou os fatos de forma adequada e visando minimizar os impactos negativos em sua reputação optou por culpabilizar injustamente e isoladamente o empregado através da imediata dispensa, em clara reação à viralização do vídeo, conforme noticiado por diversos veículos de comunicação.>

Mais grave ainda, a própria demissão tornou-se objeto de divulgação pública, com declarações — supostamente atribuídas à empresa — confirmando que a medida foi motivada pela exposição viral do vídeo.>

O empregado foi alvo de um típico “exposed” nas redes sociais, sendo injustamente transformado em alvo de cancelamento virtual, com sua imagem (vídeo de câmeras internas) circulando nacionalmente sem qualquer apuração prévia dos fatos.>

Ademais, informações posteriores noticiadas pela imprensa dão conta de que parte do relato divulgado pelo influenciador não condiz com a realidade dos fatos, agravando ainda mais a injustiça cometida contra o empregado, que teve sua imagem profissional manchada sem qualquer chance de defesa.>

Tal conduta empresarial configura, em tese, dispensa discriminatória e abusiva, com base na Lei 9.029/1995, ofendendo frontalmente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), da valorização do trabalho (art. 170, CF/88) e da proibição de exposição vexatória do trabalhador (art. 5º, V e X, CF/88).>

Diante disso, rechaçamos veementemente qualquer prática de desligamento motivada por pressões externas ou estratégias de marketing que recaiam injustamente sobre o trabalhador, atribuindo-lhe de forma indevida e extremamente gravosa a responsabilidade por situações e atos alheios à sua conduta. A dignidade do trabalho e do trabalhador deve sempre prevalecer sobre interesses circunstanciais ou reputacionais.>

Por fim, o Sindicato informa que desde o acontecido já estava com o trabalhador e está acompanhando as providências necessárias e colaborará para reparar os danos do trabalhador. Permaneceremos atentos e atuantes na defesa intransigente dos direitos da categoria.>

Relembre a polêmica

O Padre Fábio de Melo gerou polêmica ao ir às redes reclamar do tratamento recebido do então gerente da cafeteria Havana, em Joinville quando ele questionou que o pote de doce de leite na prateleira do estabelecimento era menor daquele no sistema . Ele disse ter ouvido: 'se quiser levar, o preço certo é este'. >

A declaração do trabalhador foi confirmada posteriormente com vídeos da câmara de segurança e empresa o demitiu dois dias depois da exposição nas redes. >