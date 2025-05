GRAVIDEZ

Carol Peixinho esclarece sobre fertilização in vitro após comentário polêmico de Claudia Raia

Esposa de Thiaguinho está grávida do primeiro filho do casal

Quando Carol Peixinho anunciou que estava grávida de Thiaguinho, um comentário feito por Claudia Raia gerou polêmicas e especulações sobre uma possível fertilização in vitro realizada pelo casal. "Não acredito! Deu certo!", declarou a veterana na publicação que comemorava a espera da criança. >

Porém, Carol resolveu esclarecer as coisas e detalhou o processo de gestação. Em entrevista ao podcast "MaterniDelas" , ela desmentiu os rumores sobre o procedimento de fertilização. No programa, a esposa de Thiaguinho ressaltou ainda que não há qualquer desconforto com Cláudia Raia. >