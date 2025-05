INDIRETA?

Lucas Guedez desabafa após desistir de viagem com Zé Felipe: 'Tá na hora de aprender'

Assistente de palco do SBT falou sobre se doar sem ter reciprocidade

Lucas Guedez, influenciador digital e assistente de palco no programa de Virgínia Fonseca, protagonizou um momento de desabafo e aparente frustração nas redes sociais. Ele revelou que não viajará mais para Portugal, como havia planejado, para acompanhar Zé Felipe , marido de Virginia, em show no país europeu. >

Pouco depois de anunciar a desistência nos stories do Instagram, Lucas publicou uma mensagem enigmática e reflexiva, que foi vista pela web como uma indireta a Zé Felipe. “Dar às pessoas a mesma importância que elas te dão. Talvez esse seja o segredo”, compartilhou ele.>

O tom introspectivo seguiu também no X (antigo Twitter), onde o criador de conteúdo desabafou sobre ser preterido. “Engraçado como a gente insiste em colocar os outros na frente, né? Sempre se doa, se entrega, se preocupa... e no final, quem fica pra depois é a gente mesmo”, iniciou Lucas. “E sabe o que é pior? Toda vez que faço isso, a vida me dá o mesmo recado: quem se esquece de si, sempre acaba se machucando”, continuou. >