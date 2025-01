CIRURGIA PLÁSTICA

Virginia Fonseca mostra antes e depois de cirurgia de hérnia umbilical; veja

Influenciadora realizou cirurgia no último dia 6, após comentários na internet sobre a aparência do seu umbigo

Elis Freire

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 19:45

Virginia Fonseca Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Virginia mostrou aos seguidores nesta quinta (16) como ficou o seu umbigo após cirurgia para retirada de hérnia umbilical. A influenciadora compartilhou o antes e depois do procedimento e destacou que a intervenção melhorou a aparência de seu umbigo. "A gente fez a correção da hérnia, tudo maravilhoso. Sobrou um excesso de pele que estava me incomodando... Agora, ficou com aspecto de umbigo mesmo, só que fundinho. Tá a coisa mais linda!", afirmou Virginia.

O procedimento foi feito no último dia 6, após inúmeros comentários recebidos sobre a aparência da região. A empresária chegou a comentar nas redes sociais que seu umbigo a incomodava. "Tá explicado porque a Virgínia não gosta do umbigo dela" e "Seu umbigo é muito esquisito”, foram alguns dos comentários deixados em suas fotos nas redes sociais.

Virginia explicou ainda que a hérnia havia se tornado mais visível após suas três gestações, especialmente depois do nascimento da caçula Maria Flor. "Com as gestações, ela saiu. Depois da Maria Alice, voltei a usar piercing, mas, depois da Maria Flor, ficou torto e me incomodava bastante", relatou.

Veja antes e depois

Antes e depois da retirada de hérnia umbilical Crédito: Reprodução / Redes Sociais

No mesmo dia, Virginia também revelou ter feito uma mastopexia, cirurgia de correção de flacidez e queda das mamas. Após o procedimento, ela colocou 280ml de silicone, em vez dos 300 ml que tinha antes.