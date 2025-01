SORTE OU AZAR?

Dany Bananinha é premiada em loteria; saiba o valor que a modelo ganhou

Assistente do 'Domingão' se surpreendeu com a notícia nesta quarta (15)

A modelo e assistente do "Domingão” Dany Bananinha se surpreendeu ao descobrir que ganhou na loteria nesta quarta (15). A assistente de produção do Domingão mostrou em seu Instagram o print do site da Caixa Econômica Federal informando que ela tinha sido premiada. A expectativa de ficar mais milionária era enorme, já que no sorteio tinha o prêmio total acumulado, estimado em R$ 36 milhões.