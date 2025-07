ACUSAÇÃO

'Dona Ruth me pediu R$ 100 mil e tentou acabar com minha vida', diz cover de Marília Mendonça

Ela teve desentendimentos públicos com dona Ruth e com João Gustavo, irmão da sertaneja

Fernanda Varela

Publicado em 9 de julho de 2025 às 08:39

Lorena Alexandre e Marília Mendonça Crédito: Reprodução

A cantora Lorena Alexandre, conhecida por atuar como cover de Marília Mendonça, fez acusações contra dona Ruth Moreira, mãe da sertaneja. A revelação foi feita em uma publicação nas redes sociais, onde a artista relatou ter enfrentado dificuldades após a morte de Marília, em novembro de 2021.>

"Fui processada, sim. A dona Ruth me pediu R$100 mil e tentou acabar com minha vida e carreira. Enquanto muitos estavam lá como 'covers de estimação', eu fui perseguida, humilhada, difamada, e eu me calei", escreveu Lorena.>

Lorena Alexandre e Marília Mendonça 1 de 5

De acordo com a cantora, a ação judicial teve início porque a família de Marília não concordava com o fato de ela se apresentar como "cover oficial" da artista. Ela contou ainda que teve desentendimentos públicos com dona Ruth e com João Gustavo, irmão da sertaneja.>

O processo, segundo Lorena, corre em segredo de Justiça. A artista afirmou que, caso seja condenada, não teria como arcar com o valor pedido. "R$ 100 mil? Eu nunca teria como pagar. O processo tá em segredo de justiça, então não posso falar mais. Mas deixo claro: aqui tem amor, respeito e entrega. Pela Marília, eu vou até o fim", declarou.>

Até o momento, dona Ruth Moreira não se pronunciou publicamente sobre as declarações.>