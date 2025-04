SUSTO

Virginia Fonseca sofre acidente em viagem e exibe machucado: 'Maria veio correndo'

Influenciadora está com a família no Rio de Janeiro para comemorar aniversário

Virginia Fonseca sofreu um pequeno acidente nesta sexta-feira (4) em viagem com a família no interior do Rio de Janeiro. Em Mangaratiba para comemorar seu aniversário, a influenciadora passeava de bicicleta quando machucou a perna ao frear bruscamente para proteger a filha. >

Virginia fará 26 anos no próximo domingo (6) e por isso marcou um passeio com a família na cidade litorânea do interior do Rio. A influenciadora adiou o voo no início da semana devido à saúde do caçula, José Leonardo, que ainda estava em observação médica. Quando a situação do pequeno se resolveu, a família pôde voar para o destino. >