VIRALIZOU

Tio de Taís Araujo faz sucesso ao levar marmitas para atriz e ensina receitas nas redes: 'Na cozinha com o titio'

Silvio Gama dobrou o número de seguidores nos últimos dias

Tio de Taís Araujo, Silvio Gama tem feito sucesso nas redes sociais pelo cuidado com a atriz. Silvinho, como é conhecido, busca a sobrinha no fim das gravações de "Vale Tudo" - e ainda leva uma marmita para a famosa. Tem dia que a comidinha é laranja cortadinha, outra vez foi caqui, torresmo crocante... E já teve até salgadinho para a equipe toda da novela. Não à toa, ele tem visto o número de seguidores no Instagram disparar.>