FOI LEVADA PARA HOSPITAL

Influenciadora relata ter sido drogada e roubada em festa: 'Achei que fosse morrer'

Modelo disse que 'apagou completamente' e foi salva por namorado

A influenciadora, modelo e estrela de reality Vanessa Mariposa usou as redes sociais para relatar um episódio assustador que viveu em Mallorca, na Espanha. A austríaca afirmou que foi drogada e roubada em uma festa, e que chegou a vomitar e ficar sem conseguir andar.>

"Quero compartilhar algo sério com vocês, algo que aconteceu comigo recentemente e que toda mulher precisa ouvir", disse Vanessa em um post no Instagram, onde acumula mais de 800 mil seguidores. >

A influenciadora diz, depois de beber três taças de vinho com uma amiga, as coisas começaram a ficar estranhas. "De repente, nós duas nos sentimos muito, muito mal, e imediatamente percebi que havia algo errado comigo". Ela afirmou que começou a se sentir "extremamente mal, do nada", mas ressaltou que não tinham deixado suas bebidas sem supervisão em nenhum momento. >