Bia Miranda se choca com valor da fatura após filha passar três dias na UTI: 'Bora fazer dinheiro'

Influenciadora compartilhou o custo da internação da bebê Maysha e desabafou nas redes sociais

Mesmo com os altos custos e sem previsão oficial de alta, Bia demonstrou estar animada com o progresso da filha. Em um vídeo recente, contou que a bebê, nascida prematura em abril, já está ganhando peso rapidamente. "Ela está com 1,900 kg, quase 2 kg. Com 2,100 kg ela pode ter alta", disse. "A roupinha tá enorme nela, preciso prender com grampo", completou entre risos.>