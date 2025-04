DESABAFO

Prematura, filha de Bia Miranda é levada à UTI e é entubada: 'Tô preocupada'

Mãe disse que bebê está cheia de fios

Em vídeos publicados nos stories do Instagram durante a madrugada desta quinta-feira (24), Bia relatou a experiência difícil de ver a filha pela primeira vez desde o parto. A influenciadora não conteve as lágrimas ao descrever o estado delicado da bebê, que precisou ser entubada logo após o nascimento.>

“Fui ver a Maysha, mas não dá... não dá para ver ela entubada, sabe? É horrível”, desabafou, em prantos. “Eu tô cansada, tô com dor e tô preocupada”, afirmou. Ainda tentando compreender o impacto da situação, ela acrescentou: “Eu sabia que ela era prematura e que estaria frágil, mas daquele jeito? Cheia de fios, naquela caixinha...”.>

Apesar da dor, Bia procurou manter a esperança. Em publicação anterior, havia dito que a filha não nasceu com complicações graves, apenas com o peso abaixo do ideal. “Ela só está pequenininha, vai conseguir se recuperar. Vai demorar? Vai, mas tudo bem, venho visitar ela todos os dias na UTI”, declarou.>