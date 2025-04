LIMINAR

Justiça obriga SBT a recontratar jornalista com câncer demitida durante tratamento

Ex-funcionária enfrentava metástase cerebral e ficou sem plano que custeava remédio vital de R$ 40 mil mensais

A Justiça do Trabalho determinou que o SBT reverta a demissão de uma jornalista que está em tratamento contra um câncer agressivo. A decisão liminar, assinada pela juíza Cristiane Serpa Panzan, da 5ª Vara do Trabalho de Osasco, foi publicada nesta quarta-feira (23) e dá à emissora um prazo de dois dias para reintegrar a funcionária, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, podendo chegar a R$ 30 mil. >

A produtora, que trabalhava no "SBT Brasil" desde 2017, luta contra um câncer no pulmão desde 2019, com metástase no cérebro. A medicação que impede o avanço da doença custa R$ 40 mil por mês e é viabilizada por meio do plano de saúde da empresa, benefício que ela perderia com a demissão.>