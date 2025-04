MARCANTE

Leticia Cazarré se emociona ao recordar bênção do Papa Francisco: 'Todo católico sonha em viver'

Após morte do Papa, atriz compartilha lembrança com o pontífice ao lado do marido e do filho recém-nascido

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de abril de 2025 às 11:22

Leticia Cazarré se emociona ao recordar bênção do Papa Francisco: 'Todo católico sonha em viver' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Leticia Cazarré emocionou seus seguidores nesta quarta-feira (23) ao relembrar um dos momentos mais significativos de sua vida: um encontro com o Papa Francisco, falecido na última segunda-feira (21), aos 88 anos.>

A atriz compartilhou fotos inéditas ao lado do marido, Juliano Cazarré, e do filho Estêvão, que tinha apenas 80 dias na época. Nas imagens, a família aparece recebendo a bênção do então pontífice. O registro foi feito em maio de 2024, em uma audiência no Vaticano.>

“Em 22 de maio do ano passado, com meu pequeno Estêvão nos braços, vivi um momento que todo católico sonha em viver. Até hoje me faltam palavras. Foi tão forte que ainda sinto borboletas no estômago e lágrimas nos olhos. Obrigada, meu Santo Padre”, escreveu Leticia, emocionada.>

Nos comentários da publicação, uma seguidora quis saber o que o Papa teria dito a ela naquele instante. Leticia respondeu prontamente: “Ele disse: ‘Filha, eu sei que é difícil. Mas temos que seguir firmes’”.>